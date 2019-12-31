Тепер все залежить від Ради

Стало відомо, як зміняться правила фіксації порушень

Про це пише Знай.

Як відомо, в Україні посилять покарання за неправильну парковку.

Якщо зараз український водій зайняв місця для інвалідів, то йому доведеться викласти 1700 гривень. Відповідно до змін, у майбутньому їм доведеться виплатити майже 34 тисячі.

Більше того, чиновники хочуть спростити процедуру докази того, що порушник дійсно зупинився в недозволеному місці.

Відповідні ініціативи були розроблені нардепами з президентської фракції "Слуги народу". На даний момент правоохоронцям дуже складно довести, що водій неправильно припаркувався, а суди часто підтримують порушників. Тому парламентарями були ініційовані зміни правил фіксації порушень.

"При здійсненні фотозйомки обов'язково наявність не менше трьох зображень транспортного засобу, отриманих з різних або протилежних ракурсів, на яких чітко видно заїзд коліс транспортного засобу на місце (на дорожню розмітку), де зупинка/стоянка транспортних засобів заборонено", – йдеться у законопроекті, який був зареєстрований в Раді.

Штрафи за неправильну парковку злетять з 250 до 3400 гривень, а за зайняте місце для інвалідів - до 34 тисяч. У документі також йдеться про те, що 70% від суми зібраних штрафів залишать на місцях, а 30% дістануться держбюджету України.

Раніше ми повідомляли про те, що Рада підготувала українським водіям нові драконівські штрафи, які набудуть чинності з 1 січня 2020 року.

Штрафи торкнуться тих водіїв, яких спіймають за кермом автомобіля в нетверезому стані.

У тому випадку, якщо порушника зловлять в подібному стані, то йому загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень. Крім цього, йому загрожує позбавлення водійських прав на строк до трьох років.

За умови, якщо порушника зловили вдруге, то йому доведеться викласти вже 51 тисячу гривень.

Не варто забувати, що керування транспортним засобом у стані сп'яніння юридично буде вважатися кримінальним проступком з спрощеним досудовим розслідуванням.

Нагадаємо, названо найнебезпечніші автомобілі для водія і пасажирів.

А ще Politeka писала, що Слуги народу вирішили добити українських водіїв.

Також Politeka повідомляла, що на українців чекають нові штрафи, Рада прийняла фатальне рішення.