Такого не було за всі п'ять років

Вперше за кілька років волонтерів не пустили до бійців, які проходять лікування в Головному військовому госпіталі столиці

Про це на своїй сторінці написала волонтер Наталя Воронкова, передає Politeka.

За її словами, вони прийшли привітати українських вояків з новорічними святами, проте…

«Поздоровлення на сходах ... Ще такого не було за 5 років - заборонили вітати бійців в клубі госпіталю, не пустили привітати бійців відділення, не дозволили фотографуватися з ними. Але ми дуже хотіли поділитися святковим настроєм, сподіваємося, нам це вдалося, незважаючи на всі накази міністра оборони», – йдеться у повідомленні.

У коментарях Наталія роз'яснила, що в Міністерстві оборони волонтерам заборонили спілкуватися з визволеними з полону бійцями, заходити у відділення, а значить, і допомагати.

У коментарях ця новина викликала серйозне обурення.

«Напевно, переймають досвід рф ..», «принаймні, двоє з них є дезертирами, які вибачалися перед сепарами, що воювали. Бояться розголосу, що підсудних терористів виміняли на не зовсім героїв», «Це просто цинічний плювок в обличчя багаторічної волонтерської роботи. Ну і звичайно - вдячність...», «я так розумію, це особиста подяка міністра оборони як колишнього колеги...», – пишуть під публікацією.

Раніше ми повідомляли про те, що в рамках обміну полоненими Україна видала кілера «Дінго» (Артур Крінарі), який намагався вбити Аміну Окуеву й Адама Осмаєва.

«Один з ненадійних оповідачів цієї історії, Артур Денисултанов, він же Крінарі, він же Дінго і володар ще безлічі імен, — чеченець, якого звинуватили в замаху на Аміну Окуєву й Адама Осмаєва влітку 2017-го, – сьогодні в числі інших відправився по обміну в «ДНР», а звідти поїде на батьківщину в Росію», – написала у Фейсбуці журналістка Катерина Сергацкова.

Нагадаємо, названі прізвища всіх звільнених.

А ще Politeka писала, звільнений з полону українець пригрозив Путіну.

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