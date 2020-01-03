Доцент Київської школи економіки Ольга Купець визначила головні причини нещастя для жителів України

За словами Ольги Купець, українці відчувають припливи депресії, яка не дозволяє відчувати себе щасливими, через вплив вітчизняних ЗМІ, повідомляють "Сегодня".

"В українців є звичка нити – це важливий фактор. Якщо порівняти рівень задоволеності життям в Україні і в середньоазіатських країнах, то Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан – вони бідніші України. Але у них ЗМІ не такі вільні, як в Україні, і там пишуть позитивні новини. Вони створюють настрій, як ніби все добре. Люди в такій штучної середовищі задоволені. Що стосується нас – я не проти свободи слова – але в останні роки ЗМІ нагнітали ситуацію, було дуже багато негативних новин… І людям здається, що вони живуть набагато гірше інших", – поділилася своїми спостереженнями доцент-економіст.

Вона додала, що стає причиною виїзду на пмж українців у більш розвинені країни:

"Спочатку з економічним зростанням покращується рівень задоволеності життям. Але після досягнення певного рівня, як ми бачимо в розвинених країнах, додаткове зростання не призводить до зростання щастя. Їм потрібні інші аспекти – не дохід, – щоб бути щасливими. І тому ми бачимо, що наші люди, які досягають певного рівня, і тут не знаходять деякі аспекти якості життя, виїжджають за кордон – де інша якість освіти, медицини, криміногенна ситуація".

Таким чином, українцям заважає бути щасливими нав'язаними стереотипами образи ідеального матеріального стану, освіти, доходу і т. д.

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