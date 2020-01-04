Погода в Україні 4 січня влаштує приємний сюрприз, оскільки очікуються прояснення і невеликі морози

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

Так, погода буде хмарною з частковики проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Лише в західних, Чернігівській та Сумській областях йтиме невеликий мокрий сніг і дощ.

На Прикарпатті можлива ожеледь. Вітер досягне 5-10 м/с, а вдень у західних областях очікуються все 15-20 м/с.

Середня температура повітря складе 1-6 градусів морозу. На узбережжі Криму вночі 0-2 тепла, а вдень близько 0-5 градусів. Жителям південних регіонів варто чекати до 7 градусів тепла.

У Києві та області синоптики прогнозують прояснення без опадів. На вулиці буде 1-6 морозу вночі. Вдень повітря прогріється до 0-5 тепла.

Як повідомлялося раніше, кінець зими приготував для українців нові температурні гойдалки і аномальну погоду. Синоптики стверджують, що зміни клімату не могли не позначитися на погоду в Україні. Так, за прогнозами, місяці зими в нашій країні будуть теплішими, ніж зазвичай.

Ця зима поки що так і не встигла порадувати українців морозом і рясними снігопадами. За словами експертів, це пов'язано з серйозними кліматичними змінами. Втім, надія на по-справжньому зимову погоду зберігається: синоптики попереджають, що в Україну ще прийдуть суворі морози.

Очікується, що нічна температура повітря різко впаде вже на Різдво, досягнувши відразу -20 градусів у Карпатах. Також очікується похолодання на Хрещення.

Нагадаємо, січень зійшов з розуму, погода знову здивує українців: синоптики потрясли прогнозом.

Як повідомляла Politeka, погода в Україні різко зіпсується: зима покаже на що здатна.

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