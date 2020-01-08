Український літак зі 180 пасажирами впав після зльоту: трагедія потрапила на відео

Український лайнер розбився майже відразу після зльоту. Літак, що летів з Тегерана в Київ, впав у тегеранського Міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні.

За повідомленнями ЗМІ, на борту було 180 пасажирів.

Повідомляється, що літак належить авіакомпанії Міжнародні авіалінії України.

Попередня причина — технічні проблеми лайнера. Відомо, що літак літав менше чотирьох років. Перший проліт він здійснив у червні 2016 року.

У той же час за даними видання Al-Hadath, український літак був випадково збитий іранськими ППО. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Стало відомо, коли Україна може вийти з Мінських угод

Глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна може розглянути альтернативи Мінськими угодами, якщо в 2020 році на території ОРДЛО не відбудуться вибори або процес розведення військ триватиме надто довго. Про це міністр сказав в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

"Якщо в 2020 році на окупованих територіях не відбудуться вибори, або процес розведення військ триватиме занадто довго, тоді потрібно розглядати можливі альтернативи Мінську", - зазначив Пристайко.

За його словами, ситуація на Донбасі далека навіть від стану "замороженого конфлікту". І, хоча Україну не влаштовує такий варіант, принаймні необхідно зупинити загибель людей.

Іран пішов в атаку на США, випущені ракети

Американські військові бази в Іраку зазнали ракетній атаці.

Про факт атаки повідомили державні ЗМІ Ірану. Пізніше її підтвердив американський чиновник.

За попередньою інформацією, мінімум 10 ракет було запущено по військовій базі Ейн-аль-Асад в Іраку (в 30 км на північ від Багдада), де розташовуються солдати США. Американський президент Дональд Трамп відвідував цю частину в 2018 році.

Тегеран заявив про "повному руйнуванні" об'єкта в результаті атаки. У США про наслідки атаки поки не повідомляють.

Iran completely demolished USA_bases in Ein_o_Assad ,in Iraq#Hard_Rvenge _Came_So_Soon pic.twitter.com/dFopLjPtfv — Mohamad Mahdi Soroor محمد مهدی سرور (@SoroorMohammad) January 8, 2020

Удар стався всього через декілька годин після того, як було завдано удару з повітря по базах США ополчення в Західному Іраку і Сирії.

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