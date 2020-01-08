Крах літака МАУ з 180 пасажирами на борту могло бути зовсім з інших причин

Катастрофа літака МАУ з 180 пасажирами на борту хочеш – не хочеш, але викликає підозри в тому, що це не технічні причини, як повідомляється в деяких ЗМІ

Як повідомляє Politeka.net, таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив журналіст-оглядач Юрій Луканов.

Він вважає, що причина падіння літака зовсім інша, ніж та, про яку пишуть ЗМІ.

На його думку, мимоволі відразу виникають підозри, що це та ж ситуація, що і була з малазійським Боїнгом. Його тоді збили проросійські бойовики з російського "Бука" в небі над Донбасом.

"Літак МАУ в Тегерані міг бути збитий теж ракетою. Це перша думка, яка виникає після прочитання новини в контексті ірано-американських відносин", - написав Луканов на своїй сторінці в Facebook.

Журналіст зазначає, поки інформація про те, що трапилося подається дуже бідно, тому варто дочекатися інших деталей про трагедію.

"Горе нам, горе. Ще цього нам не вистачало в загальній жахливій атмосфері в країні і світі, 180 пасажирів вже не повернути", – пише Луканов.

Нагадаємо, що за наявними неофіційними даними літак МАУ, на борту якого перебувало близько 180 пасажирів, був випадково збитий ППО Ірану. Влада Ірану на даний момент не готовп коментувати причину падіння літака, який здійснював політ рейсом Тегеран-Київ.

Нагадаємо, про крах українського Боїнга під Тегераном, Зеленський і Порошенко в пастці.

Як повідомляла Politeka, боїнг з українцями впав під Тегераном

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