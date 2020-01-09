25-річна бортпровідниця Юлія Сологуб розбилася 8 січня в результаті авіакатастрофи в Ірані. Фото її сумуючого чоловіка в "Борисполі" зворушило всю країну

Як передає Politeka.net, в мережі з'явилися кадри, як молодий чоловік сидить перед стендом з портретами загиблих, прикриваючи обличчя руками. Відомо, що його неодноразово відводили від стенду, але він повертався, цілував портрет і просив пробачення.

Юлія Сологуб народилася на Волині, в Нововолинську. У грудні 2019 року їй виповнилося 25 років, вона працювала бортпровідником близько півроку. З чоловіком вони розписалися в 2018 році.

Знайомі оплакують її в мережі:

"Друзі, прочитавши імена загиблих, я натрапив на ім'я Юлія Сологуб, це наша дівчинка з Нововолинська!! Чудова, світла !! Ми з нею лежали в пологовому будинку разом ( Провели багато часу разом у дитинстві ( Це жах. Я тебе пам'ятаю і люблю, Юлечко!", - пише Андрій Кравченко в Фейсбуці.

Раніше ми повідомляли, українці оплакують ще одну бортпровідницю, яка летіла тим фатальним рейсом - 27-річну Катерину Статник.

«Катерина Статник, бортпровідниця, дочка моєї подруги…загинула на борту збитого літака. Така славна дівчина, я готувала її до ЗНО…Світла пам'ять тобі, сонечко!», - пише Наталія Петренко в Твіттері.

Нагадаємо, авіакатастрофа сталася 8 січня недалеко від аеропорту столиці Ірану. Рейс "Тегеран-Київ" впав через 8 хвилин після зльоту, набравши висоту понад 2000 метрів. В результаті загинуло 176 чоловік, включаючи 9 членів екіпажу. На борту перебували 11 українців.

Обставини і причини аварії ще розслідуються. Тим не менш, президент України Володимир Зеленський виключив терористичний акт або військові дії.

Віце-президент компанії МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський розповів, що через складності і тривалості рейсу, на нього відібрали одних з найбільш досвідчених пілотів.

Командиром екіпажу був Володимир Гапоненко з 11 тисячами годин нальоту. У нього залишилося двоє дітей.

Нагадаємо, фатальний поворот у трагедії з українським Боїнгом: "На його рахунку не перший збитий літак".

Як повідомляла Politeka, ракета або теракт: на що впав «Боїнгу» помітили лякаючі відмітини, ці кадри не покажуть по ТБ.

Також Politeka писала, що аварії Boeing під Тегераном: названа фатальна помилка України, "могли уникнути".