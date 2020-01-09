Українці-заробітчани почали отримувати більшу зарплату в Польщі

Українці, що працюють у Польщі, стали отримувати більше. Працівники самостійно вибирають кращі умови праці і вчать польську мову. Про це повідомляє польська газета Rzeczpospolita з посиланням на результати дослідження агентства зайнятості EWL та Центру Східної Європи при Варшавському університеті.

Зазначимо, що за опитуваннями лише 6% польських заробітчан-українців готові працювати на мінімальні зарплати.

Серед сфер, в яких працюють українці, найбільше поширені такі, як: будівництво, промисловість і логістика. За годину роботи в цих галузях працівники отримують більше, ніж 20 злотих (понад 165 грн) без податків.

Наприклад, 13% від всіх українців, які офіційно влаштувалися на роботу в Польщі, працює в сфері будівництва. На будмайданчиках українцям платять понад 90 гривень в годину (більше 120 грн без вирахування податків). 16 відсотків ж задіяно в промисловості.

Крім того, важливо відзначити, що польську мову знають близько 80% респондентів опитування. Ніхто із співробітників, які вільно або дуже добре володіють польською мовою, не заробляє мінімальну погодинну ставку, а більше половини отримують більш ніж 120 гривень на годину без вирахування податку.

Нагадаємо, що Польща змінила умови працевлаштування українців. Польща стала єдиною країною Шенгену і ЄС, в законодавстві якої передбачено спрощення працевлаштування для громадян Євросоюзу.

Тепер, українці, які перетнуть кордон в рамках безвиза з біометричною закордонного паспорта зможуть отримати право на офіційну роботу, якщо на місці оформлять додаткові документи. Раніше такого не було.

Так, якщо українець приїде до Польщі на туристичному безвизу, а на місці знайде собі роботу, то він може отримати офіційне працевлаштування в цій країні. Тобто, не громадяни ЄС можуть просити у польських роботодавців необхідні документи для офіційної роботи. Це так зване "освядчення" – декларація про намір працевлаштування іноземця. Швидше за все спрощення умов працевлаштування для іноземців у Польщі пов'язано з тим, що самі поляки масово виїжджають на заробітки в більш багаті країни Євросоюзу.

Нагадаємо, що Польща різко змінила правила для українських заробітчан: «віза більше не потрібна», подробиці

Як повідомляла Politeka, повний переїзд в Польщу: стало відомо, на скільки доведеться розщедритися українцям

Також Politeka писала про роботу в Польщі: сотні українців повернулися додому в трунах, що відбувається