Українці-заробітчани почали отримувати більшу зарплату в Польщі
Українці, що працюють у Польщі, стали отримувати більше. Працівники самостійно вибирають кращі умови праці і вчать польську мову. Про це повідомляє польська газета Rzeczpospolita з посиланням на результати дослідження агентства зайнятості EWL та Центру Східної Європи при Варшавському університеті.
Зазначимо, що за опитуваннями лише 6% польських заробітчан-українців готові працювати на мінімальні зарплати.
Серед сфер, в яких працюють українці, найбільше поширені такі, як: будівництво, промисловість і логістика. За годину роботи в цих галузях працівники отримують більше, ніж 20 злотих (понад 165 грн) без податків.
Наприклад, 13% від всіх українців, які офіційно влаштувалися на роботу в Польщі, працює в сфері будівництва. На будмайданчиках українцям платять понад 90 гривень в годину (більше 120 грн без вирахування податків). 16 відсотків ж задіяно в промисловості.
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Крім того, важливо відзначити, що польську мову знають близько 80% респондентів опитування. Ніхто із співробітників, які вільно або дуже добре володіють польською мовою, не заробляє мінімальну погодинну ставку, а більше половини отримують більш ніж 120 гривень на годину без вирахування податку.
Нагадаємо, що Польща змінила умови працевлаштування українців. Польща стала єдиною країною Шенгену і ЄС, в законодавстві якої передбачено спрощення працевлаштування для громадян Євросоюзу.
Тепер, українці, які перетнуть кордон в рамках безвиза з біометричною закордонного паспорта зможуть отримати право на офіційну роботу, якщо на місці оформлять додаткові документи. Раніше такого не було.
Так, якщо українець приїде до Польщі на туристичному безвизу, а на місці знайде собі роботу, то він може отримати офіційне працевлаштування в цій країні. Тобто, не громадяни ЄС можуть просити у польських роботодавців необхідні документи для офіційної роботи. Це так зване "освядчення" – декларація про намір працевлаштування іноземця. Швидше за все спрощення умов працевлаштування для іноземців у Польщі пов'язано з тим, що самі поляки масово виїжджають на заробітки в більш багаті країни Євросоюзу.
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