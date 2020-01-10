Російський видеоролик, що розповідає про «загниваючий закордон», з'явився в мережі і викликав справжній шок у користувачів
Не обійшов його увагою і блогер Vіtаuskаs. У своет Twitter він не добирав висловів, характеризуючи це «творчість»:
«Ось такий "мультфільм" показали на форумі "російської Латвії" ватяній публіці, яку палицею не виженеш з "бездуховної Гейропи" в країну гнойових півнів і дідів на палицях. Геббельс пишався б своїми послідовниками. Заборону такого роду … вони називають "придушенням свободи слова».
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Головні герої мультика – хлопчик і дівчинка. Закадровий голос тужливо співає про те, що «ми самі ворота відкрили навіть тим, хто кусав до крові, без ворожості жити запропонували». Далі градус емоцій наростає, і чоловічий голос співає про бездуховний закордон, який уособлює собою злий американський клоун.
«Досвідчений закордон став нас у підгризати коріння», – говорить текст пісні. Він же, на думку автора, «згриз учених і лікарів, придушив кінематограф, обгриз учителів» і так далі. На екрані в цей час миготять картинки, де дітей зомбують планшетами, дівчаток розбещують косметикою та грошима, завалюють шкідливою їжею, показують кадри гей-параду, комп'ютерні ігри та інші шкідливості.
Користувачі не пошкодували емоцій.
«Сюжет взагалі пекло», «Мистецтво душевнохворих», «Отже. географ по синьці згриз глобус, бо клята мемерика паскудить! **ть ту люсю, ох***на логіка! Але нічого, бидло верещить від щастя і жере з лопати якутські скульптури», «не зміг додивитися до кінця, тільки до половини», «Нудить вже від цих "переможців"(((», «Це потрібно заборонити, закреслено, обмочити і спалити з естетичних міркувань в першу чергу», «Треба людям терміново переселятися назад в РФ!», – пишуть у коментарях.
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