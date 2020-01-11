В Ірані стверджують, що відповідальні за трагедію будуть покарані

Іран визнав, що літак Boeing 737-800 компанії Міжнародні авіалінії України "ненавмисно" збила їх ракета

Така заява прозвучала на державному телебаченні Ірану, передає The Guardian.

Згідно з повідомленням, іранські військові «ненавмисно» збили український літак, в результаті чого загинуло 176 чоловік. Причиною назвали «людський фактор».

Далі уточнювалося, що літак сплутали з ворожою метою після того, як вона повернула у бік військового центру Корпусу вартових Ісламської революції - військової структури Ірану, який діє паралельно з збройними силами.

«Військові були в стані високої бойової готовності. В таких умовах – із-за людської помилки і цілком ненавмисно - рейс був збитий», - йдеться в заяві.

Також зазначається, що відповідальні за трагедію будуть покарані. притягненням винних до відповідальності буде займатися юридичний відділ військ Ірану.

Іранський уряд принесло вибачення і висловив співчуття сім'ям загиблих.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф також у себе в Twitter заявив, що причиною катастрофи Boeing «Міжнародних авіаліній України» під Тегераном стала «людська помилка під час кризи».

«Сумний день. Ми глибоко шкодуємо про те, що трапилося, приносимо свої вибачення і співчуваємо нашого народу і сім'ям всіх жертв трагедії», — написав глава Мзс Ірану.

Співчуття також висловив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф.

Відзначимо, в Тегерані спочатку спростовували версію катастрофи українського Боїнга з-за попадання ракети, стверджуючи, що причиною трагедії стала технічна несправність.

Розвідки США, Канади і Великобританії раніше назвали саме ракетний удар, можливо ненавмисний, головною версією катастрофи українського літака.

Спираючись на озвучені дані, американські журналісти змогли відтворити ймовірний обстріл. Згідно з реконструкції, іранські військові випустили з землі дві ракети, коли літак перебував на висоті 1408 метрів. Зазначається, що такі ракети повинні були вибухнути в безпосередній близькості від літака, вразивши його осколками шрапнелі.

Нагадаємо, момент знищення ракетою українського Боїнга потрапив на відео: сенсаційні кадри злили в мережу.

Як повідомляла Politeka, встановлено місце запуску ракети з літака МАУ: «Це могла бути тільки…».

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