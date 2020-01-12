Зеленський негайно звернувся до українців через трагедію з Боїнгом: «Будуть покарані»
Володимир Зеленський звернувся до українців на тлі визнання Іраном провини в катастрофі Боїнга 737 авіакомпанії МАУ під Тегераном.
Увечері в суботу, 11 січня, президент України виступив з відеозверненням до громадян за підсумками телефонної розмови з президентом Ірану Хасаном Рухани.
«У ці важкі дні я хочу сказати наступне. Я поверну всіх загиблих близьким і рідним. Вони зможуть з ними попрощатися по-людськи. Ми гідно вшануємо їх пам'ять. Всі винні будуть покарані», - заявив президент.
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Він розповів, що в ході телефонної розмови Рухани приніс свої вибачення Україні і офіційно визнав, що літак МАУ був збитий Іраном.
Путін висунув вимогу по Донбасу: «повинен стати безстроковим»
Президент Росії Володимир Путін вважає, що закон про особливий статус Донбасу повинен стати безстроковим.
Таку заяву він зробив в ході бриинга з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
"Ми дуже сподіваємося, що українська сторона почне реалізовувати і домовленості з політичного регулювання. Продовження закону про особливий статус Донбасу – це гарний крок у правильному напрямку, але закон повинен стати безстроковим, як і передбачено в мінських угодах. Необхідно закріпити особливий статус Донбасу в українській Конституції, що теж відображено в мінських угоди", – наголосив президент РФ.
За його словами, мінські угоди залишаються безальтернативними.
Бунт в Тегерані через "Боїнг": поліція труїть людей газом, чутно стрілянину
В Ірані на мітингу пам'яті жертв аварії українського Боїнга почалися сутички протестувальників з поліцією
Увечері в суботу, 11 січня, в Ірані спалахнули масові протести. Люди вийшли на вулиці після того, як їх уряд визнав, що український Боїнг-737, на борту якого перебувало 176 осіб, 8 січня був збитий під Тегераном іранської ракетою. Більшість пасажирів літака були іранцями, і зараз жителі країни вимагають жорсткого покарання для її керівництва.
Люди викрикують антиурядові гасла і скандують: «Безсоромний», «Смерть диктатору!». На тлі загострену обстановки почалися сутички протестувальників і поліції.
Нагадаємо, пасажирів літака МАУ можна було врятувати: з'явилася сенсаційна заява.
Як повідомляла Politeka, останні секунди життя пасажирів фатального рейсу в Ірані: «Одна доказ пояснила все».
Також Politeka писала, що у Зеленського показали, що залишилося від українського "Боїнга".