Зеленський негайно звернувся до українців через трагедію з Боїнгом: «Будуть покарані»

Володимир Зеленський звернувся до українців на тлі визнання Іраном провини в катастрофі Боїнга 737 авіакомпанії МАУ під Тегераном.

Увечері в суботу, 11 січня, президент України виступив з відеозверненням до громадян за підсумками телефонної розмови з президентом Ірану Хасаном Рухани.

«У ці важкі дні я хочу сказати наступне. Я поверну всіх загиблих близьким і рідним. Вони зможуть з ними попрощатися по-людськи. Ми гідно вшануємо їх пам'ять. Всі винні будуть покарані», - заявив президент.

Він розповів, що в ході телефонної розмови Рухани приніс свої вибачення Україні і офіційно визнав, що літак МАУ був збитий Іраном.

Путін висунув вимогу по Донбасу: «повинен стати безстроковим»

Президент Росії Володимир Путін вважає, що закон про особливий статус Донбасу повинен стати безстроковим.

Таку заяву він зробив в ході бриинга з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Ми дуже сподіваємося, що українська сторона почне реалізовувати і домовленості з політичного регулювання. Продовження закону про особливий статус Донбасу – це гарний крок у правильному напрямку, але закон повинен стати безстроковим, як і передбачено в мінських угодах. Необхідно закріпити особливий статус Донбасу в українській Конституції, що теж відображено в мінських угоди", – наголосив президент РФ.

За його словами, мінські угоди залишаються безальтернативними.

Бунт в Тегерані через "Боїнг": поліція труїть людей газом, чутно стрілянину

В Ірані на мітингу пам'яті жертв аварії українського Боїнга почалися сутички протестувальників з поліцією

Увечері в суботу, 11 січня, в Ірані спалахнули масові протести. Люди вийшли на вулиці після того, як їх уряд визнав, що український Боїнг-737, на борту якого перебувало 176 осіб, 8 січня був збитий під Тегераном іранської ракетою. Більшість пасажирів літака були іранцями, і зараз жителі країни вимагають жорсткого покарання для її керівництва.

Люди викрикують антиурядові гасла і скандують: «Безсоромний», «Смерть диктатору!». На тлі загострену обстановки почалися сутички протестувальників і поліції.

Нагадаємо, пасажирів літака МАУ можна було врятувати: з'явилася сенсаційна заява.

Як повідомляла Politeka, останні секунди життя пасажирів фатального рейсу в Ірані: «Одна доказ пояснила все».

Також Politeka писала, що у Зеленського показали, що залишилося від українського "Боїнга".