Сусіди вже не знають, куди подітися від цієї біди

Скандальний колишній президент України Віктор Янукович потрапив у скандал в Росії через будівництво нового «Межигір'я»

Про це повідомляє «Оглядач».

«Ми поспілкувалися з місцевими жителями в соцмережах, які просто в шоці від того, що відбувається. «Там рівне місце, озеро, природа й особливо цінні землі. Там вирощували чай, фундук. Тепер заповідники віддають під забудову", – розповідає місцевий житель Ігор. За його словами, раніше в цих місцях був фруктовий сад, який також вирубали для будівництва котеджів», - йдеться в повідомленні.

При цьому місцеві жителі стверджують, що територію Янукович захоплює цілими гектарами. Через це в місті вже неможливо спокійно провести навіть похорон.

«….коли похорони проходять, там не роз'їхатися – дорога вузька», - підкреслюється в тексті повідомлення.

Більше того, місцеві жителі також показали нове «Межигір'я» Януковича, яке вже побудовано. У процесі, розповідають вони, спостерігалися серйозні проблеми з водою: її постійно відключали.

Як повідомлялося раніше, екс-президент України Віктор Янукович має відвідати теперішній Донбас і Луганськ.

Таку думку озвучив перший заступник Національної громадської телерадіокомпанією України (2015-2017) Олександр Харебін (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Давайте скажемо прямо - майдани притаманні не лише Україні. Ми бачимо ситуацію в Гонконзі, ми бачимо ситуацію в Румунії, коли народ вибрав свій шлях розвитку, тим шляхом, який він вважав за потрібне. До моменту поки народ не стали розстрілювати - це було мирне зібрання, яке протистояло збройним підрозділам, яким віддавав накази той чоловік, який зараз сидить в Ростові", - зазначив Харебін.

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