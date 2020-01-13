Бойовики, які в 2014 році пішли воювати проти України за «ДНР» і «ЛНР», сповна відчули на собі всі принади «руського миру», який так завзято звали в свій дім

При цьому вони до кінця не усвідомлюють, що самі накликали біду на свою голову і зруйнували власне життя і життя ні в чому не винних людей.

Чергове тому підтвердження – розповідь колишнього бойовика «ДНР» Дмитра Сніжнянського з міста Сніжне, опублікованого на YouTube-каналі «руськомирця», передає Politeka.

У кадрі – чоловік у літах у формі бойовика «Л/ДНР» з медалями, який розповів, як «республіка» залишила його без засобів до існування.

За словами «героя», до 2013 року у нього був контейнер на ринку, збудований за власні гроші. Як тільки в місті запахло «російською весною», Дмитро активно включився в «роботу», закинувши торгівлю, і став займатися організацією мітингів за Путіна, їздити в Донецьк, а коли бойовики захопили ДОГА, пішов її охороняти.

Після того, як керівництвом сніжнянської самооборони було вирішено виставити блокпости навколо міста, його призначили командиром 8 блокпосту. Там він пробув до 9 червня, після чого «показав приклад своїм підлеглим й одним з перших пішов воювати під Луганський аеропорт».

Повернувшись з війни, Сніжнянський у 53 роки пішов працювати на шахту.

«Спробував торгувати на ринку, але сім'ю не прогодуєш. Дружина залишилася торгувати, я пішов працювати на шахту. Попрацював два роки. Скажу так: сім'ю прогодувати на ці гроші неможливо. Дружина залишилася підприємцем, а я підробляв. Довелося виїхати в Росію».

Коли через місяць екс-бойовик повернувся додому, дізнався, що адміністрація Донецька «віджала» його контейнер, а дружина залишилася безробітною. Така ж доля спіткала ще 13 людей, більшість з яких жінки: пенсіонерки, вдови і самотні.

Через місяць я приїхав додому на свята, щоб відсвяткувати, дивлюся, у дружини зовсім не святковий настрій. За цей місяць, поки я був в Росії, її позбавили контейнера, який я поставив за свої гроші, і зараз вона у мене безработаная. Роботу тут знайти практично неможливо. Директор ринку позбавив місць 13 осіб. Вони зверталися і до адміністрації Сніжного, і до депутатів, але ніхто не допоміг.

«Я хочу, щоб всі, хто подивився це відео, поширили його і показали, як у нас на ринку поважають жителів нашої республіки. Їх просто позбавляють шматка хліба», – підсумував свою розповідь адепт Путіна.

У коментарях користувачі не змогли утриматися від сарказму:

«Переглянула два рази. Нагорода знайшла героя. Розсмішило те, що воно ще й форму натягнуло. Буде тварюка у формі з простягнутою рукою ходити. Карма довго запрягає, але вже якщо запрягла, то три рази переїде. Хотілося б потикати тіло в гасло «ДНР-все тільки починається», «і воно ж таке тупе, що не розуміє, що сам творець цього свавілля!», «ну а кажуть, шо немає правди на землі і вище, ось вона: за шо воював защитніг, віддайте герою контейнер своїми руками побудований», «А що хіба не за це ви воювали? Я вас вітаю, отримуйте народну республіку».

Нагадаємо, жителі ОРДЛО штурмують кордон заради українських грошей, плювати на закон.

Як повідомляла Politeka, адепт "Новоросії" на власній шкурі випробував "руський мир".

Також Politeka писала, що "герой ДНР" влаштував "державний переворот".