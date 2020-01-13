Російський блогер та дизайнер Артемій Лебедєв вирішив вставити свої п'ять копійок на тему збитого українського Боїнга, але потрапив під шквал критики

На своєму каналі в YouTube він опублікував відео, в якому розмірковує про катастрофу лайнера МАУ під Тегераном, передає Politeka.

Для початку Лебедєв повідомляє, що «Ірану останнім часом не щастить: то другу за важливістю людину в країні вбили, то землетрус п'ять балів, то раптом падає український Боїнг». А далі пішла «експертна» думка:

«І відразу ж з'явилася купа теорій змови про те, що його там збили, що це ППО, що… Але це все повна х**ня. Значить, Боїнг МАУ злетів з Тегерана, і через п'ять хвилин у нього загорівся двигун, і, мабуть, він там в повітрі почав горіти, розвалюватися і так далі, коротше, йому прийшла п**а і він просто впав, і там, відповідно, навіть останків цих людей не знайдуть. Є тільки списки пасажирів», – розповідає росіянин.

Далі більше: Лебедєв цинічно висловлюється про жертв катастрофи. За його словами, після такої смятки «немає сенсу збирати те, що залишається від людей, простіше це все разом прибрати і все».

Ну а далі – вишенька на торті:

«Це просто технічна несправність. Я не знаю, як там будуть зараз на Україні з цим розбиратися. Але, судячи з того, який в принципі авіапарк є в Україні, поки я літав і поки можна було спостерігати ці літаки, вони не викликають великої симпатії, тому що видно, що це все «літаючі сараї», і, скоріше за все, там економлять на всьому, на чому тільки можна, купуються якісь ліві запчастини. Загалом, я думаю, що авіація – це не найсильніша сторона сучасної України», – видав Лебедєв.

Відео було опубліковано 8 січня, а вже через кілька днів офіційний Тегеран зізнався в тому, що український літак помилково збили сили ППО країни, що прямо суперечить «вагомій» думці скандального Лебедєва.

Обережно, відео містить ненормативну лексику!

В коментарях від автора ролика вимагають вибачень та й узагалі, не шкодують критики.

«Да уж. Ну і що тепер скажеш з приводу Боїнга МАУ, коли Іран заявив, що вони його збили. Чекаю вибачень у наступному випуску», «Солов'їний послід 2», «ну він же ЕКСПЕРТ, та й сам ПІЛОТ, йому видніше з дивана», «Лебедєв один зі зливних бачків росії як і інші пропагондони кремля», «Як зазвичай у бік України - люте гониво, ні разу не перевірене. Пора знову ліпити спростування своїх слів», – пишуть під відео.

Нагадаємо, трагедія з українським Боїнгом дала РФ шанс заховати свої гріхи.

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