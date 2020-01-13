Погода в Україні дещо зміниться, але не в найближчі дні

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Поки Європа буде страждати від дії потужного циклону Fenja, який принесе справжній ураган на західне узбережжя регіону, в Україні буде спокійно і відносно тепло.

Але 18-19 січня, другий Святвечір і Хрещення, коли традиційно і статистично приходять міцні морози, все ж очікується похолодання.

Про сильних морозах на цей раз говорити не доводиться, однак зниження температури повітря від +6 градусів до нуля, а вночі до 1-5 градусів.

У вівторок, 14 січня, в Україні - без опадів. Причина тому - антициклон Christian, який принесе переважно суху погоду. Несуттєві опади можливі лише на Чернігівщині та Сумщині.

Температура повітря в Україні у вівторок протягом дня становитиме + 1 + 7 градусів.

Вітер передбачається південно-західний, слабкий або помірний.

У Києві 14 січня буде теплим, найближчої вночі близько нуля, вдень до + 3, + 4 градусів. Опадів не передбачається.

Зазначимо, синоптики говорили, що погода в Україні цієї зими ще встигне різко змінитися.

«Сніг буде, але його буде набагато менше, ніж раніше. Зима ще не закінчилася, ще два місяці попереду. Сніг ми побачимо. Єдине що, на жаль, він буде нетривалим», - зазначив синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик.

Незважаючи на те, що 2019 рік став найтеплішим в Україні за останні століття синоптик підкреслив, що в найближчий час українцям не варто очікувати нового потепління. Синоптик розповів, що друга декада січня відзначиться підвищенням температури на Півдні та Заході до +6 за Цельсієм.

«2019 рік виявився найтеплішим за всю історію спостережень в Європі, тобто приблизно через 200-250 років. Грудень був найтеплішим місяцем зими на європейській території», - уточнив він.

Нагадаємо, погода готує новий удар, ранок і ніч будуть нещадними.

Як повідомляла Politeka, весна увірветься в Україну в середині січня, погода зійшла з розуму.

Також Politeka писала, що погода розійдеться не на жарт, найскладніше попереду: «Зима ще не закінчилась…».