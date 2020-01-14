У президента РФ Володимира Путіна продовжують відкрито марити повною окупацією України

Про це у своєму Telegram-каналі розповів блогер і політтехнолог Олексій Голобуцький, передає Politeka.net.

За його словами, черговими безглуздими заявами відзначився скандальний журналіст Олександр Чаленко, який втік з України в РФ після Революції Гідності.

Так, адепт Кремля висловив пропагандистське твердження про те, що нібито «українців не існує».

«Я хотів би сказати про деякі речі, від яких ми, росіяни, повинні відмовитися. Щоб стати єдиною, могутньою європейською нацією, лідером Європи, ми повинні об'єднатися, повинна з'явитися єдина російська нація. Цьому заважає те, що більшість великоросів читають, що українці існують. Це інерція, від якої ми повинні відмовитися», – цитує Голобуцький скандального пропагандиста.

Чаленко також заявив, що Російська Федерація в 2014 році могла захопити такі українські міста, як Київ, Одеса, Дніпропетровськ та інші.

«Київ був би наш, якби тут, у Великоросії, був інший погляд на те, чи є Київ, Одеса, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, і так далі, російськими містами. Точно так само, як ними є Севастополь, Сімферополь, Керч, Євпаторія», – заявив пропагандист під час своєї «лекції».

Крім того, нещодавно ми писали про те, що ще один адепт Кремля заявив, що якщо Україна хоче повернути Крим - вона повинна увійти до складу Росії.

Таку заяву російським ЗМІ зробив сенатор і член ради федерації РФ Сергій Цеков.

Більш того, один з головних адептів Кремля заявив, що «ніяких шансів повернути Крим в України немає».

«Є дуже швидкий і реальний метод. Треба Україні увійти до складу Росії. Все інше – казки для виборців», — заявив адепт Путіна.

Крім того, він вважає, що жителі Криму самі бажають бути в складі РФ.

«Громадяни України вже давно розуміють, що ніяких варіантів повернення Криму до складу України немає. Крим возз'єднання з Росією волевиявлення кримчан, за результатами референдуму. Тому ніяких шансів повернути Крим в України немає», — висловився Цеков.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

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