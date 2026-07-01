Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«Щодо Ормузької протоки. Бачимо, що перемир'я постійно зривається. Але Іран бомбять. Іран бомбардували американці, до цього Ізраїль. В Ірані знищено ППО, тобто сталося те, що називається сиріїзація Ірану. Тобто тепер усі, хто захочуть, можуть Іран бомбити. Я впевнений, що в майбутньому Іран побомблять і турки із саудитами, тобто і до цього теж дійде. Але з Іраном відбувається така сама ситуація, як відбувалася з Лівією Каддафі і з Іраком Хусейна», – стверджує Ігаль Левін.

Як він розповідає, США довго воювали з Іраком, це не лише 2003 рік, це ще бомбардування у 1990-х, це ще операція «Буря в пустелі», це ще тиск із 1980-х років, і лише після всього цього 2003 року США розібрали Ірак на частини, Хусейна повісили. За словами гостя програми, суть не в тому, що історія абсолютно повторюється, адже навіть верховного аятолу вбили на самому початку, але падіння Іраку почалося з того, що він втратив свої можливості в ППО і став іграшкою для биття.

Іранська ППО, констатує він, теж розібрана, постаралися і США, і Ізраїль, відновити ці можливості швидко не вдасться, тому Іран бомблять і бомбитимуть, і зараз, щойно Іран порушує перемир'я, атакує якісь комерційні судна, його бомблять. До того ж, додає гість програми, режими Каддафі в Лівії і Хусейна в Іраку впали не за один день, це було розтягнуто, як і з Іраном зараз.

«Коли бомблять вашу армію і вашу державу, коли ваша держава – прохідний двір, нічого хорошого з вами в майбутньому не буде. Ми бачимо, що нічого хорошого з ними не стало. Так і нічого хорошого не буде з Іраном і КВІР», – підсумовує Ігаль Левін.

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