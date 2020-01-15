Погода в Україні 15 січня готує несподіваний поворот, оскільки стовпчики термометрів покажуть небувалі «плюси»

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Укргідрометцентр.

«15 січня в Україні без опадів. Вночі та вранці в Карпатах, південних, східних та більшості центральних областей місцями туман. Вітер переважно південно-західний (на півдні країни - південно-східний), 5-10 м/сек», - йдеться в повідомленні.

Синоптики стверджують, що вночі буде від 1 тепла до 4 морозу. У Карпатах і Прикарпатті місцями очікується до 6-11 морозу. А от у західних регіонах буде до 9 градусів за Цельсієм.

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Леонід Горбань, який досить точно дає прогнози на тривалі проміжки часу, розповів про те, якою буде весна 2020 року в Україні.

За словами синоптика, після теплої осені і досить м'якої зими українців чекає дуже неприємна весна з морозами і засухами до кінця сезону. Горбань прогнозує, що до кінця березня нас чекають сильні морози, в квітні буде холодно і сиро, як восени, а в травні стане настільки спекотно, що настане посуха.

«До середини березня триматимуться сильні морози. У квітні - холодно і сиро, тільки в кінці місяця стане ясно і тепло. Травень - жаркий і посушливий, в середині - більше двох тижнів без опадів», - зазначив фахівець.

Як пояснює експерт, за класифікацією Брюсова календаря 2020 рік – це рік Місяця. У такі роки весна дуже холодна, особливо його перша половина. Горбань додав, що цієї весни не варто чекати сильних опадів. Саме через відсутність дощів у травні наступить дуже посушливий період. Правда, вже влітку нестача опадів зрости сповна. За словами Горбаня, в перші місяці літа нас чекають часті дощі і прохолодна погода.

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