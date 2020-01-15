Росія продовжує посилення своїх позицій на Донбасі, і вже з'явилися перші лякаючі цифри

Перший Армійський корпус РФ проводить приховане перекидання додаткових сил і техніки на лінію зіткнення на Донбасі, причому робить це вночі, щоб ніхто не заважав.

Про це повідомляється в телеграм-каналі «Вільнодумець».

На 12 січня, за спостереженнями місцевих жителів, росіяни завезли в армійські корпуси, розташовані в ОРДЛО, 34 танки, розосередивши їх по всій лінії зіткнення.

«В окремих місцях, наприклад, Светлодарский напрямок, поставили відразу сім танків. Посилені позиції "ДНР" танками в Горлівці, Ясинувата-аеропорт-Піски (Донецьк), напрямок Красногорівка-Мар'їнка (Донецьк), Докучаєвськ-Комсомольське, Широкіно», – йдеться у повідомленні.

На Донбас також приїхали близько трьох десятків інструкторів-розвідників. Це кадрові офіцери з Південного Військового Округу МО РФ.

«Їх завдання, крім набуття бойового досвіду, «навчити особовий склад підрозділів, що знаходяться в обороні, ведення глибокої розвідки позицій противника», – пояснює автор.

З цього випливає, що кількість російських ДРГ збільшиться не тільки в місцях дислокації військ, але і в місцях відведення української техніки, складів боєприпасів, ПММ і продовольства, а також у мирних населених пунктах, що межують з лінією зіткнення.

Вже зараз в ОРДЛО проводять тактичні навчання окремих механізованих груп раптового прориву оборони противника лобовими атаками.

Перемир'я після «нормандської зустрічі» керівництво 1 АК зараз використовує щосили. Вони передислоковують війська, зміцнюють позиції, збільшують кількість інженерно-технічних споруд на передових позиціях.

«Самі розумієте, це не схоже на підготовку до миру та реінтеграції Донбасу в Україну, в чому нас хочуть переконати російські ЗМІ. Якщо вони готуються таким чином «реінтегрувати» Україну в ОРДЛО або в Росію, тоді схоже. У всякому разі, нічого хорошого і обнадійливого в діях росіян на Донбасі для нас поки не спостерігається», – резюмував топікстартер.

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