Пропагандисти в "ДНР" в черговий раз розповіли про "страшну життя" в Україні



Як передає Politeka.net на цей раз терористи "перемістили" Вінницю на захід України і розповіли, що там почали продавати консерви "зі шматочками російськомовних немовлят".

Такі безглузді заяви прозвучали в ефірі пропагандистських каналів. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

В асортименті, який поширювали на українських різдвяних ярмарках, також були представлені консерви під назвами "Сепар в сметані, маслі", "Пам'ять дідові в томаті" і "Снігур православний з мощами Кобзона".

"Це не абсурд, а всього лише нові продукти харчування на Західній Україні. Лінійки консервів почали випускати у Вінниці в продаж зовсім недавно. Гучні провокаційні назви показують ненависть до жителів Донбасу. В добавці напис: "містить шматочки російськомовних немовлят", а в доповненні до консерви йдуть ще й соуси "Смерть ворогам"", – скаржаться пропагандисти.