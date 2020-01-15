Пропагандисти в "ДНР" в черговий раз розповіли про "страшну життя" в Україні
Як передає Politeka.net на цей раз терористи "перемістили" Вінницю на захід України і розповіли, що там почали продавати консерви "зі шматочками російськомовних немовлят".
Такі безглузді заяви прозвучали в ефірі пропагандистських каналів. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
В асортименті, який поширювали на українських різдвяних ярмарках, також були представлені консерви під назвами "Сепар в сметані, маслі", "Пам'ять дідові в томаті" і "Снігур православний з мощами Кобзона".
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"Це не абсурд, а всього лише нові продукти харчування на Західній Україні. Лінійки консервів почали випускати у Вінниці в продаж зовсім недавно. Гучні провокаційні назви показують ненависть до жителів Донбасу. В добавці напис: "містить шматочки російськомовних немовлят", а в доповненні до консерви йдуть ще й соуси "Смерть ворогам"", – скаржаться пропагандисти.
За словами ведучого, українські політтехнологи перейшли до "канібалізму".
"Ще вчора життя людини була головною цінністю, що було прописано в Конституції України, а вже сьогодні від братовбивчої війни українські політтехнологи перейшли до "канібалізму"", – зазначив "експерт" на телеканалі "ДНР".
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За його словами, Путін агресивно домагається цього, щоб знищити суверенітет держави.
Крім того, він може використовувати це для збереження влади після закінчення своєї каденції в 2024 році.
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Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.
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