Бойовики вже давно не контролюють ситуацію

Територія Донбасу опинилася на межі екологічної катастрофи-за дії путінських бойовиків

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко повідомила в своєму блозі для видання Обозреватель, що Донбас опинився під загрозою зараження ядерними відходами з шахти "Юнком". Як відомо "Юнком" знаходиться під контролем бойовиків.

Експерт зазначила, що багато років шахта перебувала під контролем природоохоронних служб України, але бойовики нещодавно прийняли катастрофічне рішення - припинити обслуговування шахти.

Еколог вказала на те, що в 1970-80-х роках на території Донбасу був проведений ядерний вибух, його запустили вчені з Москви. В результаті цього вибуху на шахті "Юнком" був створений ядерний об'єкт, його тут же законсервували.

Багато років українські вчені стежили за шахтою: контролювали рівень забруднення і рівень грунтових вод. Якщо рівень вод вийде з-під контролю, то все навколо буде затоплено і заражено.

Вона зазначила, що бойовики вже давно не контролюють рівень води в шахті, а ухил йде таким чином, що вся заражена вода піде у бік територій, які знаходяться під контролем українських захисників.

"В останні два роки окупаційна влада припинила відкачувати воду. Оскільки картографічний ухил йде в бік території, контрольованої українськими властями, шахтерні води з окупованої території переходять на нашу територію", – помітила Тимочко.

Дії окупантів можуть призвести до екологічної катастрофи, адже радіоактивні елементи з легкістю можуть потрапити у води річки Сіверський Донець.

Еколог підкреслила, що ця річка тече по території України, тому може стати причиною радіоактивного зараження інших вод в нашій країні.

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