До України поступово, але таки прийдуть січневі морози

Зміна погодних «настроїв» не буде різкою, навпаки - спокійно. Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook-публікацію народного синоптика Наталки Діденко:

«Якщо хтось хоче сильних морозів і багато снігу, спочатку доведеться потішитися невеликим похолоданням найближчим часом. Але не просто найближчим часом, а на Водохреще». Саме у цей час, коли більшість чекає холоду, зниження температури буде, але несуттєве:





«До невеликих морозів. Чи буде ще цієї зими пристойний мороз і снігові замети, знову ж таки - спостерігаємо за циркуляцією атмосферних процесів поступово», - пише сноптик.





16 грудня в Україні очікується антициклональна суха погода з температурою повітря від +1 до +5 градусів:

«…на Заході тепліше, до +4 - +9 градусів», - йдеться у прогнозі.

Столицю України у четвер, 16 січня дощі не накриють:

«У Києві очікується суха погода. Проте може збільшитися хмарність і тому буде дещо свіжіше». За прогнозом, максимально в столиці може бути близько +2 градусів тепла.

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Леонід Горбань, який досить точно дає прогнози на тривалі проміжки часу, розповів про те, якою буде весна 2020 року в Україні.

За словами синоптика, після теплої осені і досить м'якої зими українців чекає дуже неприємна весна з морозами і засухами до кінця сезону. Горбань прогнозує, що до кінця березня нас чекають сильні морози, в квітні буде холодно і сиро, як восени, а в травні стане настільки спекотно, що настане посуха.

Нагадаємо, погода розійдеться не на жарт, найскладніше попереду: «Зима ще не закінчилась».

Як повідомляла Politeka, урагани обрушаться на Україну, з'явився страшний прогноз.

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