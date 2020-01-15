З дня обміну полоненими між Росією і Україною минуло вже більше двох тижнів, і весь цей час отримані «ДНР» бранці залишаються під замком

Колишні полонені перебувають у медичному закладі, звідки їх випускають хіба що погуляти по території медустанови під наглядом представників «МДБ».

Про це повідомляє інформагентство «Донбас».

обмен пленными

Місцева «держбезпека» вже перевірила всіх звільнених, претензії по більшості з них відсутні.

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Дзвінки, що надходять на «гарячу лінію» омбудсмена «ДНР» Дарини Морозової, ігноруються другий день, і люди не можуть дізнатися ніякої інформації щодо найближчого майбутнього.

13 січня 26 колишніх полонених збиралися звільнити і перевезти в один з гуртожитків Горлівки, проте активності в цьому напрямку якось не спостерігалося зовсім. Інших поки що планують залишити в лікарні для подальших перевірок спецслужбами.

16 січня керівництво «ДНР» пообіцяло виплатити звільненим разову допомогу в сумі 20 тисяч рублів, у той час Київ заявив про намір дати кожному звільненому з полону українцю по 100 тисяч гривень, що, за курсом Центробанку РФ, становить 255 тисяч рублів.

Журналістам вдалося поспілкуватися з тими, кого збираються відправити у Горлівку. Ті, як виявилося, не в захваті від такої перспективи, оскільки «це не найкраще місце після полону». Вони передбачають складнощі з оформленням документів і відзначають, що з Горлівки в Донецьк особливо не наїздиш.

Також поки нічого неясно і про надання робочих місць звільненим бойовикам і терористам, хоча раніше в «ДНР» обіцяли їх працевлаштувати.

У мережах не обійшлося без коментарів з цього приводу.

«Ще пару тижнів і вони тихо зникнуть», «Дивно, що ще не розстріляли, як при совку», «Ще все може бути», - пишуть користувачі.

Нагадаємо, полонянка бойовиків розповіла про пережите в підвалах "ДНР".

Як повідомляла Politeka, сини полонянки бойовиків «ДНР» прийшли під російське консульство.

Також Politeka писала, що бойовики на Донбасі почали знищувати самі себе.

 