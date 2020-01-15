З дня обміну полоненими між Росією і Україною минуло вже більше двох тижнів, і весь цей час отримані «ДНР» бранці залишаються під замком

Колишні полонені перебувають у медичному закладі, звідки їх випускають хіба що погуляти по території медустанови під наглядом представників «МДБ».

Про це повідомляє інформагентство «Донбас».

Місцева «держбезпека» вже перевірила всіх звільнених, претензії по більшості з них відсутні.

Дзвінки, що надходять на «гарячу лінію» омбудсмена «ДНР» Дарини Морозової, ігноруються другий день, і люди не можуть дізнатися ніякої інформації щодо найближчого майбутнього.

13 січня 26 колишніх полонених збиралися звільнити і перевезти в один з гуртожитків Горлівки, проте активності в цьому напрямку якось не спостерігалося зовсім. Інших поки що планують залишити в лікарні для подальших перевірок спецслужбами.

16 січня керівництво «ДНР» пообіцяло виплатити звільненим разову допомогу в сумі 20 тисяч рублів, у той час Київ заявив про намір дати кожному звільненому з полону українцю по 100 тисяч гривень, що, за курсом Центробанку РФ, становить 255 тисяч рублів.

Журналістам вдалося поспілкуватися з тими, кого збираються відправити у Горлівку. Ті, як виявилося, не в захваті від такої перспективи, оскільки «це не найкраще місце після полону». Вони передбачають складнощі з оформленням документів і відзначають, що з Горлівки в Донецьк особливо не наїздиш.

Також поки нічого неясно і про надання робочих місць звільненим бойовикам і терористам, хоча раніше в «ДНР» обіцяли їх працевлаштувати.

У мережах не обійшлося без коментарів з цього приводу.

«Ще пару тижнів і вони тихо зникнуть», «Дивно, що ще не розстріляли, як при совку», «Ще все може бути», - пишуть користувачі.

Нагадаємо, полонянка бойовиків розповіла про пережите в підвалах "ДНР".

Як повідомляла Politeka, сини полонянки бойовиків «ДНР» прийшли під російське консульство.

Також Politeka писала, що бойовики на Донбасі почали знищувати самі себе.