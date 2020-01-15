Мова йде не тільки про дітей

З'явилася інформація, де живуть і навчаються діти політиків, які працювали при Порошенко

Михайло Шнайдер на своїй сторінці у Facebook написав про дітей найвідоміших представників колишньої влади і назвав те, що відбувається «патріотизмом».

«Діти Порошенка, Олександра та Євгена, в цьому році закінчили, а молодший син Михайло ще вчиться в Британському Сoncord College. Старша дочка Гройсмана, Юлія, навчається в Лондоні. Молодша дочка Христина — студентка приватної Британської школи-пансіону CATS College. Дочка Бурбака, Катерина, навчається в міському університеті Лондона. Герасимов відправив свою доньку на навчання до Канади в приватний коледж Бронте. Кононенко відправив середню і молодшу дочок вчитися в Швейцарії. Дочка Геращенко закінчила Британський університет Реддінг і Кембриджські курси», — написав експерт.

За його словами, всі ці політики керівники нашою країною, але при цьому своїх дітей відправляли за кордон.

Причому мова йде не тільки про дітей. Вони самі виїжджали за кордон відпочивати і лікуватися, також на рахунках іноземних банків вони зберігають свої заощадження.

Крім того, ми писали, що екс-президент Петро Порошенко спробує "поглинути" партію Святослава Вакарчук "Голос".

Відомо, що партія "Європейська солідарність" почала підготовку до майбутніх виборів. А першою жертвою партії Петра Порошенка стане "Голос".

Джерело стверджує, що люди з оточення Петра Порошенка постараються максимально зблизитися з "Голосом", щоб в майбутньому можна було перетягнути їх електорат.

"Петро зараз не так хоче до влади, прагне захисту. Для цього йому треба максимально наростити м'язи, він повинен стати головним опозиціонером як всередині країни, так і зовні. Петро реально боїться, що, коли у Зеленського справи підуть погано, Порошенко одразу спробують посадити", - зізнався один з колишніх соратників екс-президента.