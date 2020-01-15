В «ДНР» придумали, як заробити на автовласниках, котрі змінили номерні знаки України на «республіканські»

Інформація про «свавілля» на пропускних пунктах з'явилася в паблику «Свердловськ – ти повинен це знати», а скріном поділився у соцмережі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним «Штірліц».

«В Дирляндії придумали новий вид заробітку. На пропускних пунктах за 50 рупій зробили місця для зберігання автономерів фейкових РЕПАБЛІК. Кореспонденти з георгіївськими стрічками на аватарках обурюються нововведенню. Референдум вперде!», – підписав публікацію український захисник.

У самій публікації автор радіє з того, що на КПВВ Майорск тепер можна залишати на зберігання автомобільні номери «ДНР» і «ЛНР», однак той факт, що за цю послугу доведеться віддати кровних 50 рублів, обурив такого собі Саню Шевцова.

«Особисто мені ці номери на**й не впали, толку від них 0, зате мороки з ними… З чого я ще повинен платити за їх збереження? 50 рублів не шкода, не бомж поки, слава Богу, але просто принципово платити не буду. Заберуть номери на Україні, нові просто робити не буду і все, нехай усі йдуть лісом».

Раніше ми писали про те, що так звана «влада ДНР» залишилася без грошей від своїх кремлівських кураторів і почала судорожно міркувати, де «настригти бабла». В результаті вирішили, що новорічні свята – саме час штрафувати автовласників з українськими номерами за те, що досі не перереєстрували свої авто в «молодій республіці». Почалися масові штрафування, а у тих, хто не погоджувався платити, забирали авто.

У «ЛНР» перехід на номери «республіки» продовжили до лютого 2020 року.

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