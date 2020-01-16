В Росії заявили, що кількість українців, які отримали громадянство РФ за минулий рік склала 500 тисяч осіб

Таку заяву зробила начальник Головного управління з питань міграції МВС Росії Валентина Казакова. За її словами, це майже вдвічі більше, ніж в 2018 році. Тоді ця цифра становила 270 тисяч.

У російському МВС також зазначили, що такий приріст в основному був забезпечений за рахунок жителів Донецької і Луганської областей. У відомстві заявили, що жителів Донбасу "більшість".

Як відомо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання паспортів РФ жителями окремих районів Луганської та Донецької областей України.

Міжнародне співтовариство засудило рішення Путіна. Світові лідери виступили проти Кремля, підкресливши, що Донбас – це Україна, і таким чином Росія порушує Мінські угоди. Зокрема, офіційну заяву опублікувало посольство США в Україні.

Варто відзначити, що окупанти Донбасу змушують місцевих жителів отримувати російські паспорти, лякаючи позбавленням пенсій і зарплат.

Проте для українців, скоринка з двоголовим орлом лише створює додаткові проблеми. Ті, хто особисто зіткнулися з цим розповідають про свій досвід в соціальних мережах.

«Отримав російський паспорт, поїхав з ним до Москви, а на вокзалі менти мене оштрафували на 1800 рублів за відсутність прописки. Питання: а нах** я його отримував? З ЛНРовским мені простіше було. Виходить, щоб пізнати всі принади російського паспорта, мені потрібно десь прописатися? А може, і будинок ще купити? Так в чому сенс цього громадянства бомжацкого? Виходить, що ми громадяни бомжі! Цирк якийсь», - йдеться в повідомленні в групі «Свердловськ – ти повинен це знати».

Також раніше повідомлялося, що затятий фанат Путіна Ігор Книшов з Донбасу, який у всіх на очах порвав український паспорт, отримавши російський, тепер вимушений жити впроголодь, тому що Росія не платить пенсію і соцдопомогу через відсутність прописки в РФ.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

Як повідомляла Politeka, бойовики влаштували полювання на українців на Донбасі.

Також Politeka писала, що орда Путіна на Донбасі поповнилася особливим контингентом: що собою представляє "еліта Л/ДНР".