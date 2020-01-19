Чи то ще буде!

Нещодавно в «головній будівлі ДНР» у центрі окупованого Донецька відбулася закрита нарада за участю керівництва «республіки», голів міст, «нарсради» та інших чиновників місцевого розливу

Одним з головних питань на нараді, куди пресу не пустили, були зарплата бюджетників, комунальні тарифи для населення та інше, йдеться в матеріалі ІА «Донбас».

«Уряд ДНР» затвердив бюджет «республіки» на 2020 рік, згідно з яким показники бюджету складають 1 млрд. 417 млн 907 тис рублів, або близько 554 мільйонів гривень.

«Міністру доходів і зборів ДНР» доручили подати на розгляд «уряду» дані щодо поквартального розподілу бюджетних коштів за 20 показниками бюджетної класифікації.

При цьому, зазначає автор статті, населенню не сказали про те, що попередній шаблон розподілу бюджету був готовий заздалегідь, і в ньому відсутнє чимало чого у порівнянні з минулими роками.

Так, у 2020 році донеччан не будуть балувати численними святами і масштабними концертами за участю заїжджих російських зірок, гонорари яких на фоні загального зубожіння населення Донбасу просто космічні.

«З усього цього можна припустити, що російська задумка щодо приєднання Донбасу вважається провальною, і влада РФ потихеньку з кожним роком починає підзабивати на Донбас».

Ще один аргумент на користь цієї версії – паспорти РФ роздають в ОРДЛО значно меншими темпами порівняно з минулим роком, що також говорить про небажання російської влади приєднувати до себе Донбас, тому що від нього більше шкоди, ніж користі.

У свою чергу уряд «ДНР», щоб громадяни не довідалися, наскільки все сумно, замітає сліди, і зараз у «республіці» з офіційних джерел зникла інформація про те, яким був бюджет за 2015-2018 і навіть 2019 роки.

Ті ж, хто знає правду, просто не хочуть в неї вірити і визнавати, що Росія просто «кинула» Донбас.

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