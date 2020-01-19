Українські прикордонники не пустили в країну російських акторів, які планували виступити в Запоріжжі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-служба Держприкордонслужби.

«При оформленні щодо одного з іноземців спрацювала база даних з вивчення додаткових обставин перетину ним державного кордону. Виявилося, що громадянин Росії незаконно відвідував анексований Крим. Прикордонники відмовили йому в перетині кордону, а також довели рішення про заборону в'їзду в Україну та проставили відмітку в паспортному документі», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що заборона на в'їзд стосується Сергія Колесникова, Лариси Удовиченко, а також Андрія Бутіна. Перед цьому від поїздки в Україну відмовився і Марат Башаров.

Всі вони повинні були виступити у виставі «Ідея Фікс» у Запоріжжі. Спеціально для цього ДК «Дніпроспецсталь» обнесли високим парканом.

Як повідомлялося раніше, відомий актор Олексій Горбунов, який переїхав до Києва поскаржився на муки, які він відчуває через збройний конфлікт Російської Федерації та України.

Так, актор в інтерв'ю журналістам зазначив, що його серце буквально кров'ю обливається від всього, що відбувається.

Його серце і душа вже давно належить Україні, адже він навіть наважився кинути успішну кар'єру в Російській Федерації і переїхав жити до Києва, адже тут його Батьківщина.

Він зазначив, що виступає проти списків, у які записують артистів, а вони потім не можуть приїхати на територію сусідньої держави. Йому не подобається, що це приносить проблеми людям.