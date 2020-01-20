Для України 2020 рік в цілому обіцяє бути сприятливим, навіть є великі шанси, що буде встановлений режим тиші на сході, але не все пройде гладко

Про це заявив астролог Влад Росс, передає «Главред».

За словами астролога, з-за того, що планети Сатурн і Плутон зійдуться в зодіакальному знаку Козерога, статус окупованих Росією Донбасу і Криму в 2020 році не зміниться.

При цьому астролог не виключає, що в новому році Україна відновить постачання прісної води та електроенергії в Крим.

"Нічого принципово нового не відбудеться. Єдине – припиняться обстріл. Про це чітко говорять планети, "заморожують" будь-які конфлікти: з'єднання Сатурна і Плутона може обіцяти глобальну війну, в яку будуть втягнуті багато країн, але точно це не обіцяє дрібні постріли або точкові обстріли. Так що на Донбасі перестрілки закінчаться", – вважає Влад Росс.

У місці з тим, він попереджає, що почнеться велике протистояння Росії і Китаю з одного боку, США і НАТО – з іншого, а також нова гонка озброєнь.

Повністю повернути Крим і Донбас під юрисдикцію України у 2020 році точно не вдасться, переконаний астролог. За його словами, поки Путін при владі, або поки він живий, ситуація не зміниться.

Астролог зазначив, що поки Путін при владі, Донбас буде підпорядковуватися Москві. Глава Кремля хоче контролювати всю Україну через цю "прокладку" – Донбас. Астролог зазначає, що Путіну не вигідно відпускати окуповані території, адже так він відразу ж отримає НАТО у себе під боком.

«Бо він [Путін] максимально намагається відтягнути цей момент. Однак це неминуче – Україна в недалекому майбутньому стане частиною НАТО", – пояснив експерт.

А поки що, за словами астролога, Україна може розраховувати лише на "заморожування" ситуації і світ "кіпрського типу", де північна частина острова окупована Туреччиною, однак обидві частини Кіпру – північна і південна – вже навчилися співіснувати.

Крім того, астролог переконаний, що в 2020 році для України складеться сприятлива ситуація на міжнародній арені, і нашій країні не вдасться здати своїх позицій і більше нічого не втратити.

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