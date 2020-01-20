Погода в Україні почне поступово змінюватися

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

Поки погоду в нашій країні все ще формує антициклонний і у вівторок, 21 січня опадів не передбачається, але атмосфера вже починає поступово перебудовуватися. Вплив атлантичного антициклону слабшає, а могутнього північного циклону посилюється.

Помітні опади очікуються в Україні 22-23 січня.

Крім того, в середу-четвер в Україні буде сильний вітер.

Згідно з прогнозом, температура повітря у вівторок буде коливатися в межах 0-4 градусів тепла, на сході місцями 0-2 градусів морозу, на Заході місцями до + 4 + 6 градусів.

Найближчої вночі очікується 0-3 градуси морозу, в Карпатах та горах Криму-4-8 градусів.

У Києві 21 січня істотних опадів не очікується. Вночі до 2 градусів морозу, вдень до 2 градусів тепла.

У середу, 22 січня, у столиці стане снігу і вітер посилиться, можливо, до штормових значень.

Раніше повідомлялося, що клімат в Україні змінився безповоротно і сніжних зим більше можна не чекати. Про це заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

Він зазначив, що Україна зазнає вкрай згубні зміни клімату.

"У нас страшне підвищення температури зимового періоду – 2,5 градуси, а це просто жах. Страшне підвищення температури літнього періоду – майже на 2 градуси", – заявив фахівець.

У той же час, головний синоптик країни додав, що справжня зима все ж таки прийде в Україну, проте її візит буде дуже коротким.

"Зима на сто відсотків не може бути холодною, тому що такі тенденції температури просто викреслюють всі ці похолодання", – пояснив він і додав, що якщо сніг випаде, то протримається недовго.

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