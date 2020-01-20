Синоптики розповіли, коли в Україні нарешті настане справжня зима.

Цьогорічна зима здивувала українців аномальною температурою. За винятком кількох морозних днів і невеликого снігу, стовпчик термометра постійно показує плюсову температуру.

Синоптики відзначають, що до такого температурного режиму доведеться звикати, оскільки це явище не тимчасове. Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда вважає, що 2020 рік буде таким же спекотним, як і попередній.

Згідно з прогнозами фахівців, кліматична весна настане в Україні вже в лютому. Нас чекає тепла і м'яка погода. Правда, в самому кінці зими морози все ж можуть надолужити згаяне. За словами народного синоптика Володимира Деркача, січень і лютий 2020 року будуть дуже мінливими. В середині лютого і зовсім варто чекати весняну відлигу.

«На початку першої декади лютого збережуться невеликі морози, а далі прийде відлига, хоча і на короткий час. Вже до кінця першої десятиденки температури знизяться. У другій декаді очікується нетипова для лютого погода - буде панувати швидка весна», - розповів синоптик журналістам.

Це означає, що нас чекають постійні погодні гойдалки - швидкі переходи від плюсів до мінусів і різкі перепади. Відзначається, що морозні періоди будуть дуже короткими. Насолодитися зимою українці не встигнуть. Наприклад, у січні серйозних опадів так і не передбачається. Втім, на думку синоптика Наталки Діденко, 23-24 січня сніг в Україні все ж таки можливий.

До речі, кінець весни і літо за прогнозами синоптиків, буде посушливим. Фахівці відзначають, що найбільш спекотним місяцем у 2020 році буде травень. Осінь почнеться чітко за графіком - у вересні.

Нагадаємо, що синоптики попередили про різку зміну погоди, такого не було давно.

А Politeka писала, що аномальна зима доб'є українців: синоптики дали невтішний прогноз.

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