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Іран оприлюднив звіт розслідування катастрофи українського Boeing, подробиці

Український пасажирський літак Boeing 737-800 був збитий двома ракетами класу "земля – повітря" малого радіусу дії біля Тегерана 8 січня.

Про це йдеться в повідомленні Організації цивільної авіації Ірану.

Згідно зі звітом, це були ракети Tor-M1.

Літак вилетів з Тегерана в 6:12 ранку за місцевим часом і втратив зв'язок з авіадиспетчером на висоті 8 100 футів, відзначає організація. Лайнер зник з екранів вторинного спостереження в 6:15 і з головних систем спостереження - в 6:18.

У звіті наголошується, що «чорні ящики» збитого Boeing є «одними з найкращих у своєму класі у світі», а у Ірану немає коштів для їх декодування.

Стрілянина в ЦВК, поліція і швидка з'їхалися в центр Києва

у Києві В будівлі ЦВК знайшли застреленим працівника УДО. НП сталася в будівлі Центральної виборчої комісії за адресою площа Лесі Українки, 1, ввечері в понеділок, 20 січня.

Як з'ясувалося, тіло чоловіка було виявлено близько 18:00. Загиблий виявився співробітником Управління державної охорони (УДО).

ЗМІ повідомили, що чоловік застрелився з табельної зброї.

«За попередньою інформацією, співробітник УДО застрелився з табельної зброї», - повідомило джерело.

Загиблому військовослужбовцю було 25 років. Причини самогубства залишаються невідомими.

«Згоріли живцем»: страшна пожежа охопила житловий будинок у РФ

Число загиблих при пожежі в дерев'яному житловому будинку в Томській області (РФ) склало 11 осіб.

Моторошне НП сталася в селищі Причулымский asinovskogo повіт. Про це повідомили в прес-службі МНС Росії.

За даними екстрених служб, постраждали дві людини, яким вдалося покинути будинок самостійно. Їм надали допомогу амбулаторно.

Всього в згорілому будинку на території приватної пилорами проживали 12 працівників лісозаготівельної компанії ТОВ "Грінвуд". Вони були громадянами Узбекистану.

Нагадаємо, пекельний пожежа в готелі обростає загадками: «це кубло», з'явилося моторошне відео.

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