Іран оприлюднив звіт розслідування катастрофи українського Boeing, подробиці
Український пасажирський літак Boeing 737-800 був збитий двома ракетами класу "земля – повітря" малого радіусу дії біля Тегерана 8 січня.
Про це йдеться в повідомленні Організації цивільної авіації Ірану.
Згідно зі звітом, це були ракети Tor-M1.
Літак вилетів з Тегерана в 6:12 ранку за місцевим часом і втратив зв'язок з авіадиспетчером на висоті 8 100 футів, відзначає організація. Лайнер зник з екранів вторинного спостереження в 6:15 і з головних систем спостереження - в 6:18.
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У звіті наголошується, що «чорні ящики» збитого Boeing є «одними з найкращих у своєму класі у світі», а у Ірану немає коштів для їх декодування.
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Як з'ясувалося, тіло чоловіка було виявлено близько 18:00. Загиблий виявився співробітником Управління державної охорони (УДО).
ЗМІ повідомили, що чоловік застрелився з табельної зброї.
«За попередньою інформацією, співробітник УДО застрелився з табельної зброї», - повідомило джерело.
Загиблому військовослужбовцю було 25 років. Причини самогубства залишаються невідомими.
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Число загиблих при пожежі в дерев'яному житловому будинку в Томській області (РФ) склало 11 осіб.
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Всього в згорілому будинку на території приватної пилорами проживали 12 працівників лісозаготівельної компанії ТОВ "Грінвуд". Вони були громадянами Узбекистану.
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