Погода в Україні зміниться у зв'язку з приходом атмосферного фронту з районів Скандинавії, Балтії

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що 22 січня в більшості областей України очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, лише південна частина намагатиметься обмежитися тільки щільною хмарністю.

Атмосферний фронт буде йти з півночі на захід, а потім на південь. Точно також територію України накриють і опади.

Синоптик підкреслила, що вітер північно-західного напрямку буде сильним, в штормових поривів.

«Тому в поєднанні з опадами на вулицях буде явно некомфортно - одягніться завтра, може не так вже й тепло, як вітро - і вологонепроникним», - зазначила Діденко.

Температура повітря в Україні 22 січня буде досить низькою: вночі та вдень близько нуля, на півдні в денні години + 3 + 6 градусів.

У Києві середовище також буде з атмосферним фронтом. Пройде дощ, що переходитиме в мокрий сніг. Плюс сильний, до штормового, північно-західний вітер.

«Завтра оптимально подбайте про одяг і взуття, ніж виходити на вулицю. А водіям, які аж увечері повертатися додому, краще спробувати громадський транспорт - дуже багато цікавих відкриттів можна зробити для пізнання навколишнього світу) та автомобіль подстрахуете від зайвих погодних ризиків, і рівень своєї волі відчуєте», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, синоптик Гідрометцентру Тетяна Чорна розповіла, що зараз українці зіткнулися з аномальною зимовою погодою. Звичайно, і раніше траплялося, що погода в січні була теплою, але, за словами синоптика, вона раніше ніколи не трималася протягом усього місяця.

Тепла погода без мінусової температури протримається в країні як мінімум до 23 січня. Потім стовпчик термометра може поповзти вниз, але незначно.

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