Міністр освіти Ганна Новосад висловила невдоволення своєю заробітною платою

Новосад заявила, що її зарплата становить 36 тисяч гривень на руки. А це на 10 тисяч менше, ніж до цього вона отримувала на посаді керівника директорату Міносвіти.

Цих грошей достатньо для того, щоб нормально прожити. Адже є власне житло, службовий автомобіль, а часу ходити в кіно не вистачає. Але якщо поставити питання, як для молодої людини, що думає про майбутнє і заощадження, а також пенсії, то цього мало.

Такі слова міністра не на жарт розлютили українців.

"Так якого хрена ти там сидиш? Йди на завод там більше отримаєш?", "Проживи за мінімалку", "Шукай іншу роботу", "мінімалку і вперед", "А вчителі можуть ?", "Йди працювати прибиральницею або піди до якої-небудь бабусі-пенсіонерці і вона тебе навчить, як прожитий на дві тис. грн. Ти ще і зекономиш о-го-го скільки.", - писали українці в соцмережах.



Варто відзначити, що Новосад "прославилася" після свого скандального поста в Facebook, в якому допустила багато помилок.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час першої зустрічі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, яка відбулася після скандалу з записами нарад, заявив про необхідність надати нову концепцію зарплат високопосадовців.

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