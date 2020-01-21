Міністр освіти Ганна Новосад висловила невдоволення своєю заробітною платою
Новосад заявила, що її зарплата становить 36 тисяч гривень на руки. А це на 10 тисяч менше, ніж до цього вона отримувала на посаді керівника директорату Міносвіти.
Цих грошей достатньо для того, щоб нормально прожити. Адже є власне житло, службовий автомобіль, а часу ходити в кіно не вистачає. Але якщо поставити питання, як для молодої людини, що думає про майбутнє і заощадження, а також пенсії, то цього мало.
Такі слова міністра не на жарт розлютили українців.
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"Так якого хрена ти там сидиш? Йди на завод там більше отримаєш?", "Проживи за мінімалку", "Шукай іншу роботу", "мінімалку і вперед", "А вчителі можуть ?", "Йди працювати прибиральницею або піди до якої-небудь бабусі-пенсіонерці і вона тебе навчить, як прожитий на дві тис. грн. Ти ще і зекономиш о-го-го скільки.", - писали українці в соцмережах.
Варто відзначити, що Новосад "прославилася" після свого скандального поста в Facebook, в якому допустила багато помилок.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час першої зустрічі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, яка відбулася після скандалу з записами нарад, заявив про необхідність надати нову концепцію зарплат високопосадовців.
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