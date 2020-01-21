Учасник оборони ДАП десантник Анатолій Свирид висловився про українців і згадав про перебування в полоні



Свій коментар він дав УП.



Він брав участь в останніх боях в терміналі. Вранці 21-го січня, не дочекавшись евакуації, здався бойовикам, щоб врятувати поранених. Місяць він сам провів у полоні.

"Я згадую їх кожен день. Кожного. Іноді свідомо, частіше - асоціативно. Цей досвід і моральний тягар несеш на собі. Постійно думаєш: краще б ти залишився там, а не твій товариш.", - згадує герой.

Крім того він дорікнув українців за те, що вони не бачать життя далі телевізора.

"Загинули кращі люди України. Я вважаю, що маю право пафосно говорити, тому що ми з прапорами і за прапори йшли воювати за наш гімн і народ. А наш народ живе телевізором і вибирає емоціями. З цього мені навіть соромно.", - заявив він.

Згадав кіборг і про повернення з полону.

"Коли після звільнення з полону ми були в госпіталі, до нас би Муженко (головнокомандувач ЗСУ 2014-2019 - УП) збирався, але так і не приїхав. Ми потім бачилися з ним. Звичайно, я запитував і про аеропорт. Його відповідь мене не задовольнив, скажімо так.", - заявив він.

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