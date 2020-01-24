Бойовики обстріляли з «Градів» Маріуполь, в результаті чого загинули 29 і були поранені 92 мирних жителя, в тому числі діти та підлітки

Про страшну дату нагадав засновник полку Азов і лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький у своєму Telegram-каналі.

Це страшний злочин бойовики здійснили рівно 5 років тому. Обстріл почали вранці, близько 9:15. Всього бойовики випустили по мирному місту три повних залпу. Ракетні удари припали до житлового мікрорайону Східний і блокпосту ВСУ в селищі Виноградне. Другий і третій залпи були випущені з 13:00 до 14:00.

Попадання снарядів були зафіксовані на вул. Київської, між школами № 5 і № 69, і біля Київського ринку. За даними батальйону «Азов», в зону ураження потрапили житлові квартали, приватний сектор та ринок Орджонікідзевський районі міста.

В цей же день ватажок терористичного угруповання «ДНР» Олександр Захарченко заявив про початок наступу на місто Маріуполь.

Пізніше Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що під Маріуполем українська артилерія знищила 4 установки «Град», з яких здійснювався обстріл Маріуполя.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що цей терористичний акт став прямою реалізацією поставлених президентом Росії Володимиром Путіним завдань на засіданні Ради безпеки РФ.

За даними міжнародної групи розслідувачів Bellingcat, керували операцією, давали інструкції і консультували дев'ять російських офіцерів.

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру й ініціювала спеціальне досудове розслідування щодо трьох офіцерів збройних сил Російської Федерації, а також громадянина України, який вступив в ряди одного з військових підрозділів терористичної організації «ДНР», причетних до обстрілу Маріуполя Донецької області 24 січня 2015 року.

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