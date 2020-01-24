32 тисячі доларів заплатив за свою свободу колишній в'язень терористів «Л/ДНР», луганський бізнесмен Денис Секацкий, звільнений у рамках великого обміну полоненими

Про бізнес, який бойовики налагодили на схоплених у полон українцях, він розповів в інтерв'ю виданню «Цензор.НЕТ».

«Вони вимагали з мене викуп – за те, щоб мене не вбили, щоб підтвердили, що внесли мене в списки на обмін з боку «ЛНР». Приїжджали люди і віддавали гроші через мого адвоката», – згадує чоловік.

Денис зазначає, що таким способом свободу добували полонені, імена яких жодного разу не згадувалися в пресі. Сам він, наприклад, п'ять місяців взагалі значився зниклим без вісти:

«Я не один такий був. Можливо, я єдиний, хто говорить про це, але більше половини з нас заплатили за те, щоб виїхати. Найважчий з наших досі лежить у Феофанії, у нього операція по операції проходить. Він за свою свободу заплатив майже 80 тис. Доларів. А якби цих грошей не було? .. Його б просто не віддали. Або і вбили б там. Однак він був комерсантом, як і я, у нас було що брати - хоч і зняли з нас все повністю. Але я знаю хлопців, батьки яких не знали, де взяти 5 тис. доларів, або навіть тисячу доларів».

Військовим у цьому плані пощастило більше.

«Про них відразу дізналися журналісти, про них згадували в новинах - і вони були недоторканні. Так, їх також утримували в нелюдських умовах. Але про них всі знали відразу, і замилити їх неможливо було, неможливо було сказати, що їх немає», – зазначає Секацкий.

До війни Денис був успішним підприємцем у Луганську. Однак поїхав з міста 1 вересня 2014 року. Останньою краплею стало те, що у нього на очах у дворі будинку п'яний «ополченець» розстріляв сім'ю.

«Люди, які до війни, грубо кажучи, лежали обпісяними, почали ходити по місту зі зброєю і вважати себе богами. Я більше не витримував цього морально», – зізнається він.

Виїхавши на територію, підконтрольну Україні, в 2015 році він почав співпрацювати з СБУ. Вони фіксували, як і що завозять з Росії під виглядом «гумконвоя», як перефарбовували російську техніку і знімали з неї номери РФ, збирали інформацію про російських найманців, бази і військові частини на територіях «республік». В одну з частин він потрапив, просто підкупивши військового, і пофотографував там усе.

15 квітня 2016 року Секацкого затримали. Далі були тортури, два місяці у російській в'язниці прикутим до стіни, в кримінальній справі на нього зібрали 18 епізодів. Йому загрожувало довічне ув'язнення. Від цього його врятував лише обмін. Всього у полоні він провів три роки і вісім місяців.

Згадуючи пережите, він відзначає той факт, що «дізнавачі» з числа місцевих гопників мучили людей до смерті, не розрахувавши їх фізичних можливостей, а потім викидали мертвих у шахти та копанки:

«Я думаю, що коли Україна туди зайде – там знайдуть цілі могильники. У 2014 році людей спалювали в Луганську просто на ремонтному заводі, поховань дуже багато. Зникло дуже багато людей. Офіційні цифри дуже применшені».

Нагадаємо, звільнена з полону бойовиків патріотка поставила "діагноз" Донбасу.

Як повідомляла Politeka, полонянка бойовиків розповіла про пережите в підвалах "ДНР".

Також Politeka писала, що вижили в'язні секретної в'язниці "ДНР" розповіли про пережиті муки.