Погода в Україні незабаром зміниться і вдарить по самопочуттю

Про те, чого чекати від погоди українцям розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

«Як європейська територія, ми більше будемо залежати від антициклону, тому в більшості областей опадів не буде. Однак північна, особливо північно-східна зона впливу у вигляді атмосферних фронтів весь час буде хотіти відкусити шматок сонячної погоди», - зазначила синоптик.

Тому на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Чернігівщині та Київщині у суботу очікується хмарна погода, місцями з невеликими опадами.

Згідно з прогнозом, у неділю в Україні буде переважати суха погода, навіть з сонцем. Хіба що в Карпатах пройде сніг та мокрий сніг.

25 січня на півночі і сході ще втримається поривчастий, до сильного, західний вітер.

А так, в основному, помірний.

Температура повітря в нічні години від 2 тепла до 4 морозу, вдень 25 січня + 2 + 6 градусів, 26-го січня + 3 + 9 градусів.

у Києві В суботу буде хмарно і ще вітряно, в неділю буде світити сонечко і стихне вітер.

Температура повітря в столиці вночі близько нуля, 25 січня 2 градуси, 26 січня +4, +5 градусів.

З початком нового тижня погода в Україні зміниться, що відчують метеозависимые люди.

«З понеділка в Україні скрізь потеплішає на 2-4 градуси, опади підійдуть 29 січня, в середу, отже, метеопатам приготуватися», - зазначила Діденко.

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