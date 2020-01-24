Погода в Україні незабаром зміниться і вдарить по самопочуттю
Про те, чого чекати від погоди українцям розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
«Як європейська територія, ми більше будемо залежати від антициклону, тому в більшості областей опадів не буде. Однак північна, особливо північно-східна зона впливу у вигляді атмосферних фронтів весь час буде хотіти відкусити шматок сонячної погоди», - зазначила синоптик.
Тому на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Чернігівщині та Київщині у суботу очікується хмарна погода, місцями з невеликими опадами.
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Згідно з прогнозом, у неділю в Україні буде переважати суха погода, навіть з сонцем. Хіба що в Карпатах пройде сніг та мокрий сніг.
25 січня на півночі і сході ще втримається поривчастий, до сильного, західний вітер.
А так, в основному, помірний.
Температура повітря в нічні години від 2 тепла до 4 морозу, вдень 25 січня + 2 + 6 градусів, 26-го січня + 3 + 9 градусів.
у Києві В суботу буде хмарно і ще вітряно, в неділю буде світити сонечко і стихне вітер.
Температура повітря в столиці вночі близько нуля, 25 січня 2 градуси, 26 січня +4, +5 градусів.
З початком нового тижня погода в Україні зміниться, що відчують метеозависимые люди.
«З понеділка в Україні скрізь потеплішає на 2-4 градуси, опади підійдуть 29 січня, в середу, отже, метеопатам приготуватися», - зазначила Діденко.
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