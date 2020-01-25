Погода в Україні 25 січня продовжить дивувати по-справжньому весняним теплом і сонцем

Новий прогноз на суботу представив Укргідрометцентр. За прогнозами синоптиків, погода на вихідних в країні трохи зміниться за рахунок теплого атмосферного фронту, який насувається на Україну. Так, погода в Україні 25 січня буде ще тепліше, ніж у попередні дні.

Найхолодніше буде на заході, де нічні заморозки збережуться на рівні -3…-5 градусів, а в центрі температура коливатиметься в межах -1…+1 градуса. В Криму нічна температура опуститься до 0…+2 градусів. На решті території країни вночі очікується від 0 до -3 градусів.

Вдень по всій Україні очікується тепла погода. Найвища температура чекає на жителів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, де стовпчики термометрів піднімуться до +6…+8 градусів. В решті Україні очікується в середньому до +2…+5 градусів.

Синоптики також повідомляють, що субота буде сонячною і без опадів, за винятком Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, де очікується мокрий сніг з дощем.

Нагадаємо, раніше ми попереджали про те, що погода в Україні незабаром зміниться і вдарить по самопочуттю. Про те, чого чекати від погоди українцям розповіла синоптик Наталка Діденко.

«Як європейська територія, ми більше будемо залежати від антициклону, тому в більшості областей опадів не буде. Однак північна, особливо північно-східна зона впливу у вигляді атмосферних фронтів весь час буде хотіти відкусити шматок сонячної погоди», - зазначила синоптик.

Згідно з прогнозом, у неділю в Україні буде переважати суха погода, навіть з сонцем. Хіба що в Карпатах пройде сніг та мокрий сніг.

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«З понеділка в Україні скрізь потеплішає на 2-4 градуси, опади підійдуть 29 січня, в середу, отже, метеопатам приготуватися», - зазначила Діденко.

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