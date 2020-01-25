Погода в Україні в неділю буде сухою і теплою, однак варто готуватися до опадів і різкого похолодання

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз синоптика Наталії Діденко в Facebook.

"Неділя в Україні буде сухою. Вітер очікується помірним, з південного заходу. Температура повітря протягом дня 26 січня коливатиметься від +2 до +5 градусів, на Півдні +4+9 градусів", - зазначила вона.

Діденко стверджує, що в Києві в неділю буде 2-4 градуси тепла.

Однак, згідно з прогнозом синоптика, вже в середу погода влаштує справжню капость, оскільки картина за вікном різко зміниться.

"Початок тижня буде теплим, опади підгребуть орієнтовно під середовище" – наголосила вона.

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Леонід Горбань, довгострокові прогнози якого не раз опинялися правдивими, розповів про те, якою буде весна 2020 року в Україні.

Експерт пронозирует, після теплої осені і досить м'якої зими українців чекає дуже неприємний погодний сюрприз: весна прийде з морозами і засухами до кінця сезону.

Синоптик прогнозує, що до кінця березня українців чекають сильні морози, в квітні буде холодно і сиро, як восени, а в травні стане настільки спекотно, що почнеться посуха.

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Як повідомляла Politeka, урагани обрушаться на Україну, з'явився страшний прогноз.

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