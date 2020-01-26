Погода в Україні у неділю, 26 січня, влаштує всім справжнє свято, оскільки термометри покажуть "небувалі" градуси

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, вітер західний та південно-західний, близько 5-10 м/сек. Вночі варто очікувати похолодання до 2-3 морозу. У Карпатах до 9 нижче нуля.

Вдень середня температура по країні буде 1-6 тепла, а на півдні України стовпчики термометрів покажуть цілих 9 градусів за Цельсієм.

У Києві та області, стверджують синоптики, буде тепло і хмарно. Але без опадів. Вдень очікується 3-5 градуси тепла. Вночі ж буде похолодання до 0 градусів.

Як повідомлялося раніше, дані Центральної геофізичної обсерваторії говорять про те, що найвища температура 23 січня в Києві була зафіксована в 1899 році і склала 9° тепла, тобто понад сто років такого жаркого січня не було в Україні. Найнижчу зафіксували в 1942 році, коли цього дня було 26° морозу.

24 січня без опадів не очікується. Можливі лише мокрий сніг та ожеледь на дорогах на півночі Лівобережжя.

Температура вночі 0-5° морозу, на Закарпатті, Прикарпатті та в східних областях -4-9°, у гірських районах до 13° морозу; вдень 24 січня передають 0-5° тепла, на заході та півдні країни до 8° тепла. Вітер переважно західний, 7-12 м/сек.

у Києві в п'ятницю буде без опадів, вітер західний 7-12 м/с, температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

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