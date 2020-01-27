Перша леді України Олена Зеленська зворушила емоційним привітанням чоловіка, президента Володимира Зеленського, з днем народження

Як передає Politeka.net, Зеленська опублікувала привітання у своєму мікроблозі в Instagram в суботу, 25 січня. Вона вразила українців теплими словами про чоловіка. Зокрема, Олена зізналася, що їй з Володимиром безпечно, але при цьому ніколи не нудно. Вона називає його справжнім чоловіком, поруч з яким у неї запаморочення й "метелики".

"Коханий, з твоїм днем! ❤️❤️❤️ Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо і різних, але обов'язково - рука в руці, з думками, зверненими один до одного", - написала Зеленська, поділившись фото, на якому вони з чоловіком мило обнімаються і дивляться з посмішкою в об'єктив.

Раніше ми повідомляли, Олена Зеленська сполохала українців, коли пропала після катастрофи з Боїнгом в Ірані, яка трапилася 8 січня. Так, багато користувачів мережі помітили, що після посту в соцмережі зі співчуттями сім'ям загиблих про Олену не було ні слуху ні духу. Тоді коментуючі припустили, що, можливо, перша леді важко сприйняла звістку про загибель 176 осіб, які летіли рейсом "Тегеран-Київ", і досі не може оговтатися.

Зеленська раптово порушила мовчання, після декількох тижнів, опублікувавши 22 січня в Instagram привітання з Днем Соборності України. Через кілька днів в мережі з'явилися кадри з сумною Зеленською у всьому сірому. Президент разом з дружиною відвідали 24 січня в Єрусалимі Меморіальний комплекс «Яд Вашем», вшанувавши пам'ять євреїв з громад України та Польщі, які загинули під час Голокосту.

Також ми писали, на початку січня Зеленську "рознесли" в мережі за шльопанці, в яких вона відвідала національний музей Оману. Користувачі бурхливо обговорювали вбрання першої леді: "На фотці вся українська делегація одягнена так, ніби вони після музею на базар за картоплею зібралися".

Нагадаємо, Олена Зеленська вперше після катастрофи вийшла на зв'язок.

Також Politeka писала, що Олена Зеленська в жалобі, Путін вирішив не мовчати: "Тяжка втрата".