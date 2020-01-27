Скандальний російський режисер Микита Михалков підкреслив, що два покоління українців, які виросли за роки незалежності України «вже ніколи не прийдуть до Росії»

Друг Володимира Путіна вважає, що Росія втратила Україну і змінити ситуацію можна тільки «через силу». Він заявив про це в ефірі російського телеканалу.

«За 25 років в Україні виросло два покоління які втрачені для Росії. У відзначають день народження Бандери це зашито в їх матриці», – заявив режисер в ефірі телеканалу.

Михалков вважає, що змінити самосвідомість українців на проросійську можливо в результаті війни і «тільки через кров». Режисер підкреслює, що Україна ніколи не прийде до Росії.

Раніше ми писали, що російський режисер Микита Михалков зробив нову заяву про відносини України і Росії.

За його словами, росіянам і українцям раніше жилося добре — всі дружили, один до одного в гості їздили. Але в один момент все кардинально змінилося.

Михалков з жалем зазначив, що в Україні за останні 25 років виросло покоління, яке "без причини" назавжди відвернулося від РФ. Про те, що Москва з допомогою "зелених чоловічків" і "їхтамнєтов" відхопила від сусідньої країни великий шматок території, режисер скромно промовчав.

Нагадаємо, розкрилися подробиці трагедії з дівчиною онука Михалкова.

Як повідомляла Politeka, очманілий Михалков зібрався силою "повернути українців", на межі божевілля.

Також Politeka писала, що скандальний Михалков "передбачив" Україні лякає майбутнє.