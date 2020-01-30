Січень завершується Україні парадом атмосферних фронтів

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, і пояснила, як це позначиться на погоді.

«Завтра один такий зумовить мокрий сніг та дощі у західних областях, на Вінниччині, Житомирщині, Київщині. До вечора опади дійдуть до Одещини, Кропивницького з районами та до Черкащини.

Все, що не потрапляє у цей список - без істотних опадів. Карта», - написала вона.

Наголошується, що вітер буде південно-західний, поривчастий, сильний.

Температура повітря протягом дня п'ятниці буде +1...+5 градусів, на півдні + 4 + 9 градусів.

У Києві 31 січня прогнозують вологу погоду. Періодично може пролітати мокрий сніг або дощ. Вітер буде поривчастим. Денна температура повітря в столиці очікується близько +3 градусів.

1-2 лютого в Україні потеплішає: на Заході, наприклад, до +7...+10 градусів, на півдні до +12 градусів. Але ненадовго, на наступному тижні знову дещо похолодає.

Синоптик зазначила, що градусні гойдалки будуть продовжуватися і в лютому, однак серйозних морозів боятися не варто, вони малоймовірні.

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