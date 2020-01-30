Січень завершується Україні парадом атмосферних фронтів
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, і пояснила, як це позначиться на погоді.
«Завтра один такий зумовить мокрий сніг та дощі у західних областях, на Вінниччині, Житомирщині, Київщині. До вечора опади дійдуть до Одещини, Кропивницького з районами та до Черкащини.
Все, що не потрапляє у цей список - без істотних опадів. Карта», - написала вона.
Наголошується, що вітер буде південно-західний, поривчастий, сильний.
Мама Наташі Корольової вразила розпусним видом в міні-спідниці: "Яка гидота"
Головне за ніч: повстання українців, падіння курсу валют і ляпас Путіну
Відома артистка-красуня наклала на себе руки на очах у натовпу: деталі загадкової трагедії
Українців залишать без пенсій: стало відомо, хто не в списку щасливчиків
Температура повітря протягом дня п'ятниці буде +1...+5 градусів, на півдні + 4 + 9 градусів.
У Києві 31 січня прогнозують вологу погоду. Періодично може пролітати мокрий сніг або дощ. Вітер буде поривчастим. Денна температура повітря в столиці очікується близько +3 градусів.
1-2 лютого в Україні потеплішає: на Заході, наприклад, до +7...+10 градусів, на півдні до +12 градусів. Але ненадовго, на наступному тижні знову дещо похолодає.
Синоптик зазначила, що градусні гойдалки будуть продовжуватися і в лютому, однак серйозних морозів боятися не варто, вони малоймовірні.
Нагадаємо, Україну накриє шторм: з'явилося термінове заяву, «може статися…».
Як повідомляла Politeka, погодний монстр лине в Україну, тисячі постраждалих: термінове повідомлення, хто під ударом.
Також Politeka писала, що українець загинув у штормі в Іспанії: попереду новий удар, з'явилися моторошні кадри катастрофи.