Чиновники зі Всесвітньої організації охорони здоров'я після екстреного засідання оголосили коронавірус проблемою світового масштабу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт організації.

«Головна причина оголошення надзвичайного стану – не те, що відбувається в Китаї, а те, що відбувається в інших країнах. Наша головна турбота – що вірус може проникнути в країни зі слабкою системою охорони здоров'я», - зазначив глава надзвичайного комітету Тедрос Аданом Гебреесус.

Крім того, у ВООЗ запропонували тимчасове назва вірусу - гостре респіраторне захворювання 2019-nCoV й об'явили НС світового масштабу. Для більш ефективної боротьби, чиновники запропонували ділитися тільки перевіреною інформацією.

На даний момент відомо, що хворобою заразилися 7834 людини, з яких 7736 – в Китаї.

Зі 105 випадків поза Китаю – 14 в Таїланді, 11 – в Японії, по 10 – в Гонконгу та Сінгапурі, 8 – на Тайвані, 7 – в Макао, Австралії і Малайзії, 6 – у США, 5 – у Франції, по 4 – в Південній Кореї, Об'єднаних Арабських Еміратах та Німеччини, по 2 – у Канаді та В'єтнамі, і по 1 – в Непалі, Камбоджі, Шрі-Ланці та Фінляндії.

Останні зафіксовані випадки зараження були у США та Франції. У першій чоловік з дружиною повернулися з поїздки в Китай.

А у Франції захворювання діагностували у лікаря приватної компанії, який контактував із зараженим.

Померли від коронавірусу 170 осіб.

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