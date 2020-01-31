Лютий 2020 року виявиться багатим на різні події, деякі з яких будуть зі знаком плюс, включаючи температуру повітря

Про це пише "Сьогодня"

Курс валют

У лютому курс долара може подолати позначку в 25 гривень, а коливання курсу можуть лише посиляться, - вважають експерти.

"Це викликано негативними тенденціями в економіці України, зростанням політичної напруженості і лібералізацією валютного ринку, яку проводить Нацбанк", — вважає кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

Вадим Бардась, аналітик Європейського інвестиційного центру вважає, що на користь гривні буде грати зростаючий інтерес іноземних інвесторів. Завдяки цьому, варто чекати коливань курсу від 24 до 25 грн за 1 долар.

Нові 200 грн

В Україні вже з'явилися купюри номіналом 1000 гривень, а з грудня в обіг поступли монети номіналом 5 грн.

З 25 лютого українцям варто чекати появи свіжих купюр 200 гривневого номіналу з оновленим дизайном. Нові гроші буде відрізняти вдосконалена система захисту. Колір і розмір банкноти залишаться колишніми, а от портрет Лесі Українки переміститься ближче до центру.

Зима без тепла

З початку лютого НАК "Нафтогаз України" може припинити газопостачання 37 постачальників тепла, які мають найбільшу заборгованість. Всього "Нафтогазу" заборгували вже близько 454,4 млн грн.

Найбільша кількість боржників "Нафтогазу" нарахував у Одеській, Харківській та Київській областях. Без тепла можуть залишитися ряд районів майже половини обласних центрів та Києва.

Доступні кредити для бізнесу

Згідно з постановою уряду, в лютому стартує програма кредитування під 5-9% для малого бізнесу. Державна програма компенсації процентних ставок дозволить отримати до 1,5 млн грн-5, 7 або 9% для створення власного бізнесу.

Зникнення таксофонів

З вулиць українських міст остаточно зникнуть таксофони. В "Укртелекомі" пояснюють, що мобільні технології не залишає місця для таксофонів. Всього в Україні залишилося близько 4,8 тис. таксофонів, однак ними практичеки ніхто не користується.

Прогноз на лютий

Найбільш "плюсове" подія в лютому очікується за вікном. Згідно з довгостроковим рпогнозам, місяць буде дощовим і теплим.

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