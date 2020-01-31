У світі зафіксовано перший випадок розповсюдження вірусу від людини до людини

З'явилося фото, як виглядає смертоносний коронавирус, який поширюється по світу жахливими темпами

Знімок опублікував американський Центр по контролю і профілактиці захворювань, передає Reuters.

«Зверніть увагу на шипи, які прикрашають зовнішню поверхню вірусу. Вони надають йому такий вигляд, ніби він і правда в короні. Цей вірус був виявлений як причина спалаху респіраторних захворювань, які вперше виявлені в Ухані», — пояснили фотографію вчені.

Як повідомлялося, вчені прийшли до висновку, що заразитися смертельним вірусом можна не тільки повітряно-крапельним шляхом, але й через предмети побуту, такі як гроші і мобільні телефони. Також підхопити смертельний вірус можна через медичні інструменти або ж незахищений статевий акт.

Крім того, зафіксовано перший випадок розповсюдження вірусу від людини до людини.

Мова йде про подружню пару з Чикаго (США). 60-річна жінка 13 січня повернулася з китайського міста Ухань — епіцентру поширення вірусу. Минулого тижня вона звернулася в лікарню, де їй діагностували зараження новим коронавірусом. У чоловіка виявилися схожі симптоми, діагноз також підтвердився. Пара госпіталізована.

Зазначимо, станом на 31 січня китайський коронавірус поширився вже у 21 країні, в результаті чого 9820 осіб захворіли і 213 загинули.

Так, в Китаї зареєстровано найбільше смертей і випадків захворювання коронавірусом (213 смертей і 9692 випадку).

В інших країнах поки не зареєстровано смертельних випадків.

В Україні було чотири випадки підозри на зараження вірусом 2019-nCoV, однак вони не підтвердилися. Тим не менш, українці панікують і скуповують в аптеках маски, термометри та противірусні препарати. Якщо так піде і далі, то маски з полиць українських аптек можуть зникнути.

При цьому продавці вирішили скористатися ситуацією і різко підняли ціни на маски. Якщо ще до Нового року одну маску можна було придбати за 1 грн, то зараз як мінімум за 2,2 грн. Частіше одна штука продається за 5–7 грн, а упаковки з 50 штук — за 50–160 грн. В Мережі на сайтах оголошень одну штуку продають за 15, а то й 35 грн, додавши приписку, що вона "від коронавіруса".

Нагадаємо, смертоносний коронавірус виявився страшнішим, ніж думали: термінове заяву.

Як повідомляла Politeka, Комаров повернувся з Китаю і вразив заявою про коронавирусе: "Більшість померлих...".

Також Politeka писала, що епідемія коронавіруса вийшла з-під контролю, десятки жертв щоденно: тривожне звернення медиків.