З Російської Федерації на Донбас прийшла нова зброя

З'явилися тривожні вісті з Донбасу, схоже окупант готується до чергового військового прориву

Як повідомляє Politeka.net, представники групи «Інформаційне опір» повідомили, що з 21 по 30 числа з території Російської Федерації на непідконтрольну Києву частину Сходу України було перекинуто понад півтори тисячі тонн паливно-мастильних матеріалів та до 750 тонн інших предметів матеріально-технічного постачання.

До всього іншого, з території Росії на частину земель тимчасово окупованих представниками незаконних збройних формувань , прибула важка військова техніка.

Уточнюється, що важка техніка прийшла в населений пункт Дяково. Зокрема, туди прибуло близько дванадцяти вантажних автомобілів «Урал», завантажених боєприпасами для різноманітного призначення.

Крім цього, з Російської Федерації на Донбас перекинули близько двадцяти п'яти вантажних транспортних засобів армійського типу. Вони були завезені через неконтрольований ЗСУ пропускний пункт «Вознесенівка».

Також раніше повідомлялося, що російському населенню абсолютно байдужа доля жителів Донбасу.

Така заява пролунала від українського економіста Олега Пендзина.

"Росіян абсолютно не хвилює доля людей на Донбасі, адже це не їхня територія. Тим більше у них достатньо жорсткі позиції з цього питання", - стверджує експерт.

Нагадаємо, відомий росіянин розповів, хто здав Донбас, і звернувся до Зеленського.

Як повідомляла Politeka, кара наздогнала бойовиків «ЛДНР», почалася зачистка командирів.

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