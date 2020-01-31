Бойовики на непідконтрольній ЗСУ частині Донбаса провели бойові навчання
Так стало відомо, що протягом одного тижня, з 21 по 28 січня поточного року одночасно у кількох військових частинах на території, тимчасово непідконтрольній Україні були проведені заходи згідно плану бойової підготовки ЮВО Збройних сил Росії.
Про це повідомили в «Інформаційному опорі».
Зокрема, стало відомо, що відразу на двох полігонах бойовики відпрацювали практичні заняття з бойового злагодження підрозділів рівня взвод. В тому числі була проведена вогнева підготовка з здійсненням практичних стрільб зі штатного озброєння, зокрема ББМ. Все це вони відпрацьовували на полігонах «Передовий» і «Центральний».
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Також стало відомо, про те, що 22 січня незаконні збройні формування провели вогневу і тактичну підготовку на полігоні «Завзятий».
В Інформаційному опорі уточнили, що бойовики відпрацювали питання організації та ведення загальновійськового бою у складі взводу.
Також були виконані заходи по захопленню певних рубежів і висот, і ведення оборони зайнятих рубежів. І були відпрацьовані вищезазначені навчальні питання, стосовно до конкретних ділянок місцевості в районі лінії дотику з ЗСУ, зокрема, в районі «крапок розведення сторін».
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