Бойовики на непідконтрольній ЗСУ частині Донбаса провели бойові навчання

Так стало відомо, що протягом одного тижня, з 21 по 28 січня поточного року одночасно у кількох військових частинах на території, тимчасово непідконтрольній Україні були проведені заходи згідно плану бойової підготовки ЮВО Збройних сил Росії.

Про це повідомили в «Інформаційному опорі».

Зокрема, стало відомо, що відразу на двох полігонах бойовики відпрацювали практичні заняття з бойового злагодження підрозділів рівня взвод. В тому числі була проведена вогнева підготовка з здійсненням практичних стрільб зі штатного озброєння, зокрема ББМ. Все це вони відпрацьовували на полігонах «Передовий» і «Центральний».

Також стало відомо, про те, що 22 січня незаконні збройні формування провели вогневу і тактичну підготовку на полігоні «Завзятий».

В Інформаційному опорі уточнили, що бойовики відпрацювали питання організації та ведення загальновійськового бою у складі взводу.

Також були виконані заходи по захопленню певних рубежів і висот, і ведення оборони зайнятих рубежів. І були відпрацьовані вищезазначені навчальні питання, стосовно до конкретних ділянок місцевості в районі лінії дотику з ЗСУ, зокрема, в районі «крапок розведення сторін».

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