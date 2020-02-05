Стало відомо, за яких умов українці зможуть поміняти своє ім'я по батькові

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Зокрема, парламентарії внесли у Верховну Раду законопроект, який може дозволити українцям міняти ім'я по батькові та брати навіть по матері.

Як відомо, в багатьох країнах сьогодні існує практика, коли прив'язку до одного з батьків не використовують.

Головний прецедент, який став поштовхом для створення законопроекту, у Європейському суді та українському законодавстві створила Наталія Гарнага, яка народилася Володимирівною, а стала Юріївною.

За словами жінки, її рідний батько пішов з сім'ї, коли їй було 12 років. Через якийсь час жінка захотіла змінити ім'я по батькові і боролася в судах своє право протягом десяти років.

Варто відзначити, що норму про можливості самостійно без особливих причин міняти ім'я по батькові прибрали з Цивільного кодексу від 2014 року. Для реалізації своєї ініціативи Наталія пройшла шлях від районного суду до ЄСПЛ, де судді розглядали її справу протягом шести років. За підсумком, у 45 років жінка отримала нове свідоцтво про народження та паспорт із зміненим ім'ям по батькові.

Для спрощення цієї процедури в Раду внесли законопроект, який при затвердженні дозволить українцям самостійно вибирати собі ім'я по батькові з 16 років.

Проти цього документа вже виступають громадські організації, що захищають права батьків, аргументуючи тим, що ображені жінки можуть зловживати подібною можливістю.

Крім цього, парламентарії додали в законопроект ще декілька пропозицій: повна відмова від ім'я по батькові за прикладом європейських країн або можливість брати його матері.

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Новоспеченим батькам більше не доведеться збирати десятки документів, що все буде оформлятися за допомогою послуги еМалятко. Батькам необхідно буде лише подати електронну заяву в пологовому будинку.

ЕМалятко буде об'єднувати відразу вісім сервісів. Можна буде відразу зареєструвати дитини, його місце проживання, оформити допомогу, зареєструвати малюка в електронній системі охорони здоров'я та реєстрі фізичних осіб.

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